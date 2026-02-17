貼文寫ICU吃緊遭林靜儀批「夢到」　醫嘆：後悔當初選急診

▲急診醫貼文質疑醫療崩壞。（示意圖／CFP）



生活中心／台北報導

臉書粉專「急診醫師碎碎念」日前貼文分享，雙北地區有腦出血患者沒有加護病房可以收治，無奈「醫療崩壞進行式」，遭衛福部次長林靜儀質疑是「用『夢到』來寫文做新聞」。對此，「急診醫師碎碎念」昨晚再發文，強調他就是基層醫療第一線，過年被無盡人潮淹沒，「在別人一家團圓的時候，後悔選到急診醫學科。」

「急診醫師碎碎念」日前以「醫療崩壞進行式」為主題發文，描述一名30多歲女子腦出血送急診，但該院開刀房全滿，也沒有空的加護病房床位，只好啟動轉院機制，然而在擁有全台最多醫學中心的雙北地區，竟面臨「無處可轉」的窘境，醫師最終在沒有加護病房的情況下，為了救命只能硬著頭皮開下去；文中也強調該案例為「聽說」，不是發生在自家醫院。

林靜儀則貼文回，拿出監測數據闢謠，強調「1月底迄今沒有出現過雙北一床ICU都沒有的現象」，更直言：「雙北ICU有沒有空床不必用『夢到』來寫文做新聞。」

「急診醫師碎碎念」昨晚再發文回應，表示他雖然已經是很資深的急診醫師了，不過還是在第一線，當其他人紛紛回家吃年夜飯的時候，他上年前夜班，「二十幾年，從來不曾因為過年感到特別開心，也從來沒有過一個從頭到尾的年。」

他感嘆，只有在過年被無盡人潮淹沒的時候，後悔選到急診醫學科，在別人一家團圓的時候，後悔選到急診醫學科，在描述基層狀況卻被政府官員指責時，後悔選到急診醫學科，可是卻又在把一個瀕死狀況的患者從鬼門關拉回來時，又慶幸自己選到這個專科。