「薪水多少、要結婚沒？」過年親戚太煩　心理師揭5招「生存錦囊」

▲心理師分享如何應對難搞親戚，愉快過個好年。（圖／CFP）

記者陳致平／台北報導

過年壓力好大！明明是一年一度家人團聚、慶祝的時刻，卻讓不少人望之卻步，深怕一不小心就走進高密度的「社交壓力測試場」。面對長輩與親戚連珠炮般的關切，像是「在哪工作？薪水多少？」、「什麼時候結婚、生小孩？」甚至是一句霸道的「聽我的準沒錯⋯⋯」，這些看似熱絡的提問，實則輕易地跨越了人際界線，讓本該是成年人放假休息的好時機，瞬間變了調。對此，心理師盧美妏整理了一份應對難搞親戚的春節錦囊，精闢歸納出五大心法，教大家如何見招拆招，愉快度過新年假期。

面對這些被春節帶出來的人際焦慮，諮商心理師盧美妏在臉書貼文上點出不少人的心聲，「即便我們無數次告訴自己，這全是親戚自己的議題，不干我的事」，情緒上卻仍易受牽動，甚至落入防衛與反擊的陷阱，忍不住想出嘴反駁。

其實，無論長輩的越界提問是出於世代落差的善意，還是毫無界線的惡意指教，我們都難以掌控對方。正因如此，透過盧美妏整理出的以下「難搞親戚應對指南」來建立心理防護罩，才是守護好心情的關鍵。

1. 調整預期：放棄改變對方的幻想

不要幻想親戚會改變，「講話不中聽的人今年不會忽然變溫柔；會一直問東問西的人還是會一直問；會對你下指導棋的人今年也不會放過你。」盧美妏建議，民眾在心中設定好預期並接受事實，一切都在預期之中，不要心存幻想，破滅時才不會感到失望與憤怒。

2. 看清「那是他的議題」

長輩喜歡對你的人生指手畫腳，往往源自他們自身的生命侷限、缺乏關注或生活中缺少尊重。盧美妏舉例，若長輩說「女生該早點結婚生小孩」，那代表「在他的世界裡女生只能在家相夫教子，可能他的時空停留在20世紀了。」有可能是囿於長輩的生命經驗，也可能他在求關注，不論對方提出什麼指教和見解，都是對方的議題，若不想被激起情緒，「試著同情他。太可憐了，就讓他講幾句吧！」

3. 擺脫自我懷疑：你無需滿足他人期待

無論單身、已婚、有小孩與否，親戚總能從中挑出毛病。「而他們怎麼挑你毛病，都與你真實的好壞無關。」盧美妏強調，切勿因為這些不了解你的人而陷入自我懷疑。每個人都有權做出他人認為「不合理」的決定，不用為了滿足任何人的期待而感到內疚。

4. 不要試圖改變親戚

心理學研究顯示，人到一定年紀（通常是 40 多歲）性格便趨於穩定，很難再改變。就算在對話中覺得親戚的理解有誤，也別試圖過度糾正或講道理。「實際上你們會陷入毫無邏輯的爭辯，最後你只會把自己氣到不行。」想想對方的年紀，放下爭辯的念頭，才是放過自己。

5. 「跳針式」回應

當避無可避時，最好的防守就是跳針。面對「這工作沒前途」、「你轉行吧」等指教，一律以「嗯嗯，我回去了解一下」、「嗯嗯，我回去研究一下」來重複回應。盧美妏點出關鍵，「反駁只會陷入新一輪的攻防戰」，策略上用無趣的跳針回應，讓對方自然而然無話可說，對話一旦無趣，對方自然會轉移焦點。

成年人的過年，是一場關於「心理界線」的修行，盧美妏整理出的五大心法，不僅是過年期間的核心精神，其實也是「認清界線、放棄改變、溫和敷衍」，更是日常生活中自我照顧的重要提醒。在紛擾的年節交際中，請把專注力拉回自己身上，好好享受得來不易的假期，文章最後也幽默地給出了一記回馬槍，呼籲大眾在見招拆招之餘，「也要提醒自己，不要變成難搞的親戚呀！」