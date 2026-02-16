ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

圍爐喝酒不是暖身　醫示警「4狀況同時發生」恐釀心血管問題

▲▼年菜,圍爐,團圓飯,年夜飯。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲醫師提醒，不少年菜鈉含量偏高，要特別留意。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者趙于婷／台北報導

除夕夜天氣轉冷，不少家庭圍爐團聚、吃年菜、喝酒助興，但醫師提醒，低溫加上高鹽高油飲食、飲酒和作息顛倒等因素同時出現，往往成為心血管疾病的「隱形推手」，幾乎每年都會發生原本開心團圓，卻有人突然胸悶、頭暈，甚至心肌梗塞或中風送醫。

醫師黃軒指出，圍爐本身不是問題，真正的風險在於「低溫＋高鹽＋酒精＋熬夜」同時發生，寒冷天氣會使血管收縮、血壓上升，若再攝取大量高鈉、高油食物，容易讓心臟負荷加重，增加急性心血管事件風險。

他提到，在飲食方面，常見年菜如佛跳牆、滷肉、火鍋湯底、臘肉、香腸、丸類等加工食品，鈉含量偏高，高鈉飲食會讓血壓直線上升，而天冷本就使血管處於收縮狀態，等於雙重打擊，建議圍爐時湯少喝、醬料分開放，年菜採「淺嚐」而非過量攝取，避免一次吃太鹹、太油。

此外，酒精雖然讓人短暫感到暖和，但其實是在「玩心臟」。黃軒強調，酒精初期會使血管擴張，讓人感覺發熱，之後卻可能出現反彈性收縮，導致血壓波動，甚至誘發心律不整，尤其是心房顫動，建議長輩淺嚐即可，若本身有高血壓、心臟病病史，更應避免飲酒與被勸酒。

而在作息方面，過年期間熬夜打麻將、追劇，加上情緒起伏大，也會讓自律神經失衡。他也特別提到，清晨本就是血壓自然高峰時段，若再突然接觸冷空氣，容易誘發心血管事件，建議要避免通宵，早上起床動作放慢，注意保暖，避免一下暴露在低溫環境中。

黃軒提醒，包括「60歲以上長者、高血壓、糖尿病、高血脂患者，曾有心肌梗塞或中風病史者、慢性腎臟病患者以及抽菸族群」都屬於高危險群，應特別留意。

關鍵字： 除夕 圍爐 高血壓

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

