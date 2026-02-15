過年壓力山大！心理師分享三招「拒絕情勒」安心過好年

▲過年讓不少民眾感到壓力山大。（示意圖／Pixabay）

記者高堂堯／南投報導

農曆春節到，對多數人而言是團圓與休息的時刻，但部分民眾卻感受到明顯的心理壓力，甚至出現焦慮、疲憊與逃避感；衛福部南投醫院表示，年節期間的人際互動、家務負擔與作息改變，常成為情緒耗損的重要來源，提醒民眾正視心理健康，適時進行「心理除舊佈新」。

南投醫院身心科臨床心理師簡珮紓指出，過年常見的情緒困擾之一為「預期性焦慮」，尤其在面對未知或高密度的社交情境時更為明顯，例如未婚者可能擔心被催婚，社會新鮮人則憂慮薪資與工作表現成為話題，這些出於親友間關心的詢問，若超出個人心理負荷，反而可能轉化為壓力；再加上長假期間作息紊亂與連續聚會，生理與心理疲勞交互影響，容易引發情緒低落或易怒等狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

簡珮紓提出三項「心理除舊佈新」原則，幫助民眾在年節期間維持心理平衡：

一、建立健康的心理界線，面對不想回答的隱私問題，可透過幽默、簡短回應或轉移話題來保護自身情緒；設立心理界線並非不禮貌，而是維持親密關係中彼此舒適的重要方式。

二、為自己保留空白時間，團圓與聚會之餘，大腦也需要休息，建議每天至少預留30分鐘的獨處時間，例如散步、聽音樂或進行簡單冥想，有助於調節自律神經、恢復心理能量。

三、調整對「完美過年」的期待，年節壓力往往來自於希望事事周全，包括完美的年夜飯、體面的紅包與得體應對，但過年的核心價值在於放鬆與連結，而非表現與比較，學會接納不完美，本身就是一種自我療癒。

簡珮紓提醒，假期結束前兩天可提早進行「收假調適」，逐步調整作息與生活節奏，協助情緒平穩回到工作狀態；若焦慮或低落情緒持續超過兩週，且已影響睡眠、飲食或日常功能，建議主動尋求專業心理諮商或醫療協助，透過適當的支持系統，及早找回生活重心。