公廁水花濺屁股「染性病機率低」　醫：雙手才是病毒高速公路

▲醫師指上廁所時被水花濺到屁股而感染性病機率極低。（示意圖／CFP）



生活中心／台北報導

春節連假出遊，有民眾擔心在公共廁所上廁所時，被水花濺到屁股而感染性病。對此，醫師指出，水花接觸皮膚造成感染愛滋、梅毒、菜花（HPV）等疾病的機率「極低」，真正需要留意的是如廁後的手部衛生。

醫師黃軒在臉書貼文指出，被水花濺到屁股感染性病機率極低，在群聚場所最該防的是諾羅病毒，真正要小心的是「上完廁所之後的雙手」，因為諾羅病毒感染劑量只要10至100顆病毒。

他說，酒精乾洗手效果有限，研究顯示沖水會產生氣溶膠微粒，可上升至1公尺以上並沉降於門把、水龍頭等表面，重點不是屁股被濺到氣溶膠微粒或水滴，「而是你摸了什麼，而你沒有洗手」，手接觸污染表面、沒洗手又進食又摸鼻子才是主要傳播路徑。

黃軒整理過年公共廁所10條實戰守則：

1.優先選擇人流較少、通風良好的廁所，景區熱門點＝病毒高交換率。

2.有馬桶蓋就蓋上再沖，減少氣溶膠擴散。

3.避免邊滑手機邊如廁，手機是病毒「二次搬運工」。

4.不觸摸臉部（尤其嘴巴、鼻子），糞口途徑才是主戰場。

5.用流動清水＋肥皂洗手≥20秒，諾羅對酒精不完全敏感。

6.用紙巾關水龍頭、開門，降低再污染。

7.有傷口者避免接觸濕滑表面，尤其會陰部、肛周皮膚破損者。

8.兒童如廁後務必監督洗手，兒童是群聚爆發高風險族群。

9.若同團有人腹瀉，分開使用廁所，諾羅潛伏期短（12至48小時）。

10.出現症狀立即自我隔離，腹瀉、嘔吐、發燒避免再出門。

黃軒總結，過年公共廁所的關鍵不是「潔癖」，而是傳播鏈阻斷思維，馬桶不是最可怕的，不洗手亂摸鼻嘴等於真正病毒高速公路，「記得，公廁最危險的一直不是那一滴水，而是你低估了自己雙手的力量。」