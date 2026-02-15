新春遇上情人節！落實安全性行為主動篩檢　風險族群接種M痘疫苗

▲西洋情人節及春節假期到來，花蓮衛生局提醒民眾，享受親密互動與團聚歡樂之餘，也要守護彼此健康。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2月14日西洋情人節及春節假期到來，浪漫氛圍與年節喜氣交織，花蓮縣衛生局提醒民眾：在享受親密互動與團聚歡樂之餘，也要守護彼此健康，於性行為時全程正確使用保險套；有風險行為或性伴侶有感染風險者，建議主動及定期愛滋篩檢，並儘速接種2劑M痘疫苗，與伴侶共同迎向安心、健康的一年。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，甜蜜情人節過節時，性行為應全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液，並留意自身及伴侶健康狀況。有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢，有不安全性行為者，建議每年至少進行1次篩檢，若有感染風險行為(如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等)，或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。同時若有符合M痘疫苗接種條件民眾，儘速完成2劑M痘疫苗接種。





朱家祥指出，依據疾病管制署統計顯示，截至2025年底，全國AIDS（愛滋病）以年輕族群占比最高；主要感染途徑超過 90% 為不安全性行為。花蓮縣的情況亦相似，顯示安全性行為與定期篩檢仍是防治工作的核心。

另梅毒與淋病近年來也呈現上升趨勢，初期症狀常不明顯，透過定期主動篩檢與及早治療是避免併發症的關鍵。此外，近期國際關注的M痘疫情也需提高警覺。M痘主要透過密切接觸傳染，包括皮膚病灶接觸、體液交換或長時間近距離接觸。已開放風險族群免費施打M痘疫苗，符合資格者儘早完成 2 劑疫苗施打，以建立完整保護力，降低感染風險。

▲花蓮衛生局呼籲，符合M痘疫苗接種條件民眾，儘速完成2劑M痘疫苗接種。



花蓮縣13 鄉鎮市衛生所、花蓮慈濟醫院、門諾醫院、衛生福利部花蓮醫院及台北榮民總醫院玉里分院皆提供愛滋病匿名篩檢，檢驗結果僅告知本人，保護個人隱私。

醫療院所提供公費M痘疫苗接種服務，相關資訊可查閱疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw），或撥打花蓮縣衛生局諮詢專線 03-8226975，由專人提供協助。

