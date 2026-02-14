春節相聚多觀察　部桃蘇柏文醫師：失智早期徵兆不一定是健忘

▲春節家人相聚，部桃蘇柏文醫師表示：長輩失智早期徵兆不可忽視。（圖／部桃提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆春節年假，是家人相聚的日子，長時間密集相處之下，部分長輩出現的變化，未必只是單純老化，而可能是失智症的早期徵象！衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文14日提醒，失智症初期表現不一定是明顯健忘，而常先出現情緒、行為與判斷力的改變，容易被家人誤以為只是年紀大了，延誤評估與介入時機。

蘇柏文主任指出，臨床上，不少失智長輩在初期會出現明顯的焦慮不安，常覺得身體不舒服、反覆就醫檢查，卻找不到具體原因；也可能開始失眠，半夜聽到有人說話、看到不存在的影像，或對家人產生不合理的懷疑與擔心，這些變化往往讓家屬感到困惑與無助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當長輩的記憶與判斷力逐漸受影響時，通常並不會覺得自己出了問題。因此在門診實務上，醫師多半會以「檢查腦部與身體狀況、了解目前功能，提早做保養」的方式與長輩溝通，避免直接貼上標籤，反而更能提升配合度，讓長輩可以及早接受藥物治療。

失智症對家庭最大影響 是行為與精神症狀

失智症對家庭造成最大影響的，往往不是健忘本身，而是伴隨而來的行為與精神症狀，例如幻覺、妄想、情緒波動或作息顛倒。面對這些狀況，家屬若一味爭辯或糾正，常會讓衝突升高。蘇柏文主任建議，與其強調對錯，不如先安撫情緒、轉移注意力，這樣的互動方式更有助於穩定長輩情緒，也能減少家屬的挫折感。

近年政府持續推動失智症預防與延緩失能相關政策，透過社區失智照護據點、延緩失智失能課程，以及整合醫療與社區的長期照顧服務體系，提供延緩失能課程、社交活動、共餐與家屬支持，讓長輩維持生活功能，也讓家屬在照顧路上不再孤單。只要及早評估，便能依長輩狀況連結合適的照護資源，而非等到症狀明顯惡化才應對。