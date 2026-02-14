春節急診就醫為平日1.7倍　呼吸道、腸胃不適去UCC免等

▲春節假期首日，賴清德總統視察醫療量能暨假日輕急症中心（UCC）。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

確保春節連假醫療量能，賴清德總統今（14）日實地前往北市假日輕急症中心視察了解醫療整備及運作情形，衛福部長石崇良指出，春節期間急診就醫人次大約是平日的1.5到1.7倍，且以非重症患者居多，民眾若有呼吸道、腸胃道不適等就醫需求，可多利用醫院的傳染病特別門診及假日輕急症中心，縮短就醫等待時間，也將急診資源優先留給更需要的重症患者。

去年春節期間發生嚴重急診壅塞，慎防今年再度重演，衛福部啟動春節整備專案，9天連假當中有開設7天「假日輕急症中心（UCC）」，針對呼吸道腸胃道傳染病從初一至初三開設「傳染病特別門診」。

賴清德總統前往台北市立聯合醫院信義門診部，實地視察了解醫療整備及UCC運作情形，關心現場就醫民眾，並向堅守崗位的醫事人員表達肯定與感謝。衛福部長石崇良、健保署長陳亮妤、北市副市長林奕華、北市衛生局長黃建華、新北市衛生局長陳潤秋也一同出席。

陳亮妤簡報指出，今年健保署透過春節獎勵方案，挹注16億元鼓勵醫療院所、藥局於春節期間開診，從人力、資源到制度面的盤點，強化三大目標，包含確保急重症照護、急診不壅塞、輕症就醫方便。整體開診情形相較去年明顯增加，醫院開診率達76%（增幅約55%），診所開診率45%（增幅約34%），社區藥局開診率則是介於3成至6成（增幅約10%至29%）。

▲台北市立聯合醫院信義門診部的假日輕急症中心（UCC）。（圖／記者洪巧藍攝）

陳亮妤進一步表示，健保為強化春節期間醫療量能，首度運用健保總額中「其他部門」16億元獎勵春節期間開診的院所與醫事人員。同時為強化醫院急重症醫療量能，急診及住院診察、護理及藥事費用加成100%。另外，針對門診開診日給予不同的加成，從除夕到初三（2/16~2/19）加成100％，初四與初五（2/20~2/21）加成50％，小年夜前一日、小年夜及初六（2/14~2/15、2/22）加成30％，增加基層院所及藥局開診，期待民眾春節期間不用小病到大醫院，春節連假不斷藥。

另自115年2月期間，「全民健康保險門診靜脈抗生素治療（OPAT）獎勵方案」治療計畫上限由5天增加為7天，估計能有效增加病房運用效率，減少住院需求病人的待床時間。此次春節連假期間OPAT人事費用加成100%。此外，全國六都13處UCC除2/16除夕及2/21初五外，其餘7天將持續提供服務，服務對象以「急但不重」病人為主，若病人病況緊急或複雜，各據點設有綠色通道後送醫院，請民眾放心。

健保署表示，今年首度在健保APP設立「春節院所服務查詢」專區，點選日期及時段，即可查詢醫療院所、社區藥局及UCC之開診資訊。政府與全國醫事人員齊心努力，守護國人健康。