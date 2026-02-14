美牛30月齡以下特定部位開放　石崇良：敏感項目仍有限制

▲衛福部長石崇良陪同總統視察「春節醫療量能暨週日及國定假日輕急症中心（UCC）」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台美完成關稅貿易協定，將開放30月齡以下美牛頭骨、腦、眼睛、脊髓等進口。衛福部長石崇良表示，美國在2013年已被世界動物衛生組織（WOAH）認定為牛海綿狀腦病（BSE）「風險可忽略」國家，原則上美牛全牛齡、全品項都可以輸入台灣，這次談判協議中，考量到國人飲食習慣，有對敏感項目進行限制。

因應台美關稅貿易協定，食藥署強調「美牛、美豬管理接軌國際標準」，將開放30月齡以下牛隻的頭骨、腦、眼睛與脊髓，同時開放不分牛齡的絞肉，及心、肝、腎等部分內臟輸入。

石崇良今日陪同總統視察「春節醫療量能暨週日及國定假日輕急症中心（UCC）」會前受訪表示，美國在2010年被世界動物衛生組織（WOAH）認定為牛海綿狀腦病（BSE）「風險已控制國家」，後續到2013年更被列為「風險可忽略」國家（最高安全等級），且20年來未發生典型BSE案例，已非食安法第15條第3項管制輸入範圍。

石崇良說，原則上美牛全牛齡、全品項皆安全，包括30月齡以下的頭骨、腦、眼睛、脊髓，以及全牛齡的絞肉與心、肝、腎等部分內臟都是安全可進口。不過這次談判協議中，不僅依據國際規範，同時還參考國人飲食習慣，針對一些比較敏感的項目沒有開放。

根據食藥署資料，我國特別針對國人敏感項目仍禁止進口，包括：

(1)全牛齡迴腸末端、機械分離肉、機械回復肉。

(2)全牛齡肺臟、胰臟、脾臟、膽囊、子宮。

(3)全牛齡甲狀腺、腎上腺、扁桃腺、淋巴結、喉部肌肉組織。

(4)全牛齡毛髮、蹄、泌乳中的乳腺、牛角。

(5)30月齡以上頭骨、腦、眼睛、脊髓、背根神經節及脊柱。

(6)30月齡以上牛的頭骨和脊柱取得的進階回復肉。

食藥署強調，會持續落實源頭、邊境及後市場管理把關機制，每年赴美實地查核、依風險邊境查驗，以及後市場稽查抽驗，確保民眾食用安全。