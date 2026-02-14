網傳雙北ICU吃緊、腦出血女無床收　石崇良：急診候床數多在低點

▲網路傳出雙北地區有腦出血患者沒有加護病房可以收治，圖為急診室資料照，無關個案。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪巧藍／台北報導

日前有急診醫師在網路分享，雙北地區有腦出血患者沒有加護病房可以收治，無奈「醫療崩壞進行式」。衛福部長石崇良今（14）日回應，衛福部重視此消息，也有調查監測數據，以春節連假首日狀況來看，北部地區急診僅有台大、林口長庚超過50人以上候床，整體狀況比往年下降，也沒有發生需要 ICU病人無法安排，未來九天也會注意重症病人收治情形。

臉書粉專「急診醫師碎碎念」以「醫療崩壞進行式」為主題發文，日前一名30多歲女子腦出血送急診，但該院開刀房全滿，也沒有空的加護病房床位，只好啟動轉院機制，然而在擁有全台最多醫學中心的雙北地區，竟面臨「無處可轉」的窘境，醫師最終在沒有加護病房的情況下，為了救命只能硬著頭皮開下去；文中也強調該案例為「聽說」，不是發生在自家醫院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石崇良今日受訪表示，衛福部相當重視這項消息，已立即請醫事司調查狀況，但因為沒有署名不易查找，無法證實事件真偽。不過根據衛福部監測資料顯示，今天早上北市急診候床超過50人以上只有台大醫院，雙北地區多數醫院候床病人在30人以下，很多都來到低點，若加入桃園來看，也只有林口長庚超過50人以上候床，整體狀況比往年下降很多。

石崇良說，對於候床人數比較多的醫院，衛福部有進行了解，沒有發生需要 ICU病人無法安排收治的情形。他強調，未來九天長假仍會非常的謹慎注意重症收治情形，一定讓重症病人不會有任何的漏失。

▲衛福部長石崇良陪同總統視察「春節醫療量能暨週日及國定假日輕急症中心（UCC）」。（圖／記者洪巧藍攝）

林靜儀昨日回應拿出監測數據闢謠「1月底迄今沒有出現過雙北一床ICU都沒有的現象」，更直言「雙北ICU有沒有空床不必用『夢到』來寫文做新聞。」

台北市醫師職業工會今日發布聲明指出，擔憂官員口中的ICU空床餘裕，引起民眾誤會醫療人員調度不力，理事長陳亮甫今日提出5點解釋，為何帳面上醫院仍有ICU空床，卻仍有重症患者滯留急診多日無處可去：

1. 衛福部掌握的是帳面空床數，但醫院可能因護理人力短缺實際上無法開出足量ICU床

2. 醫學中心忌憚評鑑與督考壓力，寧可急診苦撐，傾向不將重症患者轉出

3. 部分醫院即便有空床，但沒有必要治療人力，例如神經外科、心血管外科醫師等關鍵手術者，空床難以支用

4. 醫院縱使有ICU空床，因為擔心目前病人可能惡化，不敢釋出ICU床位給其他醫院重症患者

5. 急診醫護人員沒有時間心力逐一確認各間醫院空床與人力狀況，且無一眼可視的平台可以查詢空床狀況