疾管署愛滋自我篩檢推「情人節限定優惠」　輸入折扣碼可省百元

▲有風險行為或性伴侶有感染風險者，建議主動及定期愛滋篩檢。（圖／達志影像／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

今天是情人節，親密互動機會增加，疾病管制署提醒性行為時全程正確使用保險套；有風險行為或性伴侶有感染風險者，建議主動及定期愛滋篩檢。疾管署更推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」，即日起至28日止，透過「網路訂購、超商取貨」通路訂購愛滋自我篩檢試劑，使用專屬優惠碼即可享單筆訂單折抵優惠。

依據疾管署監測資料顯示，2025年新增確診通報本國籍愛滋病毒感染人數為879人，創2004年以來新低。疾管署慢性傳染病組組長李佳琪指出，聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）2030年「95-95-95」愛滋防治目標，即95%感染者知道自己感染、95%已知感染者接受治療、以及95%接受治療者病毒量成功抑制，我國2025年預估可達「93-96-95」，但仍有約7%愛滋感染者尚未知自身已感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲疾管署慢性傳染病組組長李佳琪，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）



為鼓勵民眾主動了解自身健康狀況，疾管署推出「愛滋自我篩檢情人節限定優惠」，李佳琪說明，自2月14日起至2月28日止，民眾至疾管署自我篩檢計畫官網（https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/），透過「網路訂購、超商取貨」通路訂購愛滋自我篩檢試劑，使用專屬優惠碼「LOVE2026」，即可享單筆訂單折抵「101元」優惠。

此外，該網站已於2月5日新增英文版介面，提供不同族群更便利使用愛滋自我篩檢服務；完成篩檢後上網登錄結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用。

疾管署提醒，在甜蜜過節時性行為應全程正確使用保險套及搭配水性潤滑液，並留意自身及伴侶健康狀況。有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢，有不安全性行為者，建議每年至少進行1次篩檢，若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等），或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。同時若有符合M痘疫苗接種條件民眾，儘速完成2劑M痘疫苗接種。

▲▼疾管署疫情週報衛教。（圖／疾管署提供）