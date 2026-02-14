ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

關稅協定加速美國新藥審查　製藥團體3點分析：突破性成就

▲▼吃藥，吃保健食品，吃膠囊，示意圖。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台美完成對等貿易協定簽署，將加速先進美製醫藥品審查，藥品示意圖。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台美關稅協定拍板，我國承諾「加速先進美製醫藥品與醫療器材審查」，中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）表示，此為政府在醫療器材與藥品貿易協議上展現突破性成就，除了促進國內產業升級轉型，也提升台灣醫療體系的效率、強化供應韌性。

中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）指出，健保給付藥品與醫材接軌國際，是病友團體的長期訴求，也是協會與政府、醫界持續推動改善的目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據最新關稅協定，未來只要取得美國食品藥物管理局（FDA）上市許可證藥品，可以美國藥證為基礎，作為申請我國藥品或醫材許可證時的充分證據，取代過去冗長審查程序，只要再通過食品藥物管理署的專業把關，民眾就可以更快使用到安全有保障的優質藥品及高階醫材。

此外，在醫療器材與藥品的健保給付與收載過程中，將確保程序公開透明、公平與可預測性，提升查詢健保給付藥物之中英文名稱、價格等資訊便利性。中華民國開發性製藥研究協會認為，上述突破亦代表台灣在強化病患取得創新療法與技術方面邁出了重要一步，除了促進國內產業升級轉型，也提升台灣醫療體系的效率、強化供應韌性。

中華民國開發性製藥研究協會強調，本次協定不僅深化了台灣與美國的戰略夥伴關係，更直接促進台灣人民的健康福祉。透過更廣泛地取得高品質醫療產品，台灣展現了以病患為中心的承諾，並與國際最佳實務接軌，推動永續的健康成果。

【毫無求生欲】請女友踩平紙箱　底下竟暗藏體重機

關鍵字： 台美協定 醫藥審查 醫療器材 產業升級 健康福祉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

蘇丹紅化粧品再增10家　韓製防曬精華、膠原蛋白安瓶棒都驗出

出國必備「6大類藥物」清單　藥師：慢性病患要多帶3~5天

春節低溫來襲！金門醫院示警：慎防心血管急症與食安風險

大魚大肉退位！年菜改走「清爽系」　米其林名店、人氣燒肉全跟進

美牛30月齡以下特定部位開放　石崇良：敏感項目仍有限制

網傳雙北ICU吃緊、腦出血女無床收　石崇良：急診候床數多在低點

擰抹布就痛！大掃除是「網球肘」發作高峰　醫揭3大地雷動作

因過年社交陷焦慮！精神醫觀察「恐年族」明顯增加：3對策助改善

關稅協定加速美國新藥審查　製藥團體3點分析：突破性成就

冬天關節卡卡！中醫揭「寒濕」警訊　日常3招緩解

讀者迴響

回到最上面