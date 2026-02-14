關稅協定加速美國新藥審查　製藥團體3點分析：突破性成就

▲台美完成對等貿易協定簽署，將加速先進美製醫藥品審查，藥品示意圖。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台美關稅協定拍板，我國承諾「加速先進美製醫藥品與醫療器材審查」，中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）表示，此為政府在醫療器材與藥品貿易協議上展現突破性成就，除了促進國內產業升級轉型，也提升台灣醫療體系的效率、強化供應韌性。

中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）指出，健保給付藥品與醫材接軌國際，是病友團體的長期訴求，也是協會與政府、醫界持續推動改善的目標。

根據最新關稅協定，未來只要取得美國食品藥物管理局（FDA）上市許可證藥品，可以美國藥證為基礎，作為申請我國藥品或醫材許可證時的充分證據，取代過去冗長審查程序，只要再通過食品藥物管理署的專業把關，民眾就可以更快使用到安全有保障的優質藥品及高階醫材。

此外，在醫療器材與藥品的健保給付與收載過程中，將確保程序公開透明、公平與可預測性，提升查詢健保給付藥物之中英文名稱、價格等資訊便利性。中華民國開發性製藥研究協會認為，上述突破亦代表台灣在強化病患取得創新療法與技術方面邁出了重要一步，除了促進國內產業升級轉型，也提升台灣醫療體系的效率、強化供應韌性。

中華民國開發性製藥研究協會強調，本次協定不僅深化了台灣與美國的戰略夥伴關係，更直接促進台灣人民的健康福祉。透過更廣泛地取得高品質醫療產品，台灣展現了以病患為中心的承諾，並與國際最佳實務接軌，推動永續的健康成果。