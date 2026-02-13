ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

禁慾太久「GG視覺會變小」！醫揭4大代價：30歲每週要3～4次

記者李佳蓉／綜合報導

不少男性為了在床上能展現超強戰力，紛紛開始養精蓄銳，心裡：「禁慾聽說更持久？想給對象一個驚喜」。對此，泌尿科醫師陳鈺昕指出，雖然禁慾3～5天可讓體內睪固酮濃度短暫上升，有助於短期提高性慾與爆發力，但長期禁慾不僅不會讓你變強，還可能導致陰莖海綿體纖維化，甚至讓你「提前繳械」變身快槍俠。

陳鈺昕醫師在粉專恆昕泌尿科診所發文，針對診間常見的「3大禁慾迷思」進行科學破解：

迷思 1：床上表現更持久？

真相：長時間未勃起會讓海綿體缺乏充血刺激，甚至因缺氧而纖維化，導致血管彈性下降，出現硬度不足或勃起功能障礙。

迷思 2：精子數量更多更猛？

真相： 男性終身持續製造精子，若無定期射精，老化死亡的精子堆積在體內，反而會導致精子活動力下降、品質變差，甚至降低受孕機率。

迷思 3：提高性慾跟戰鬥力？

真相： 適度禁慾（3～5天）確實能讓睪固酮短暫上升，但超過7天的長期禁慾，睪固酮濃度並不會無限暴衝，反而會造成性能力與性慾雙雙下降。

除了戰力不增反減，陳鈺昕更警告，長期「不開機」會對身體造成4大實質傷害：

- 變身快槍俠（早洩）：太久沒受刺激，神經敏感度會增加，重新開機後容易因控制力下降、過度興奮而秒射。

- 海綿體彈性下降：陰莖需要定期充血來維持血管彈性，長時間未使用會導致海綿體纖維化，進而影響勃起時的視覺尺寸與硬度。

- 攝護腺發炎：攝護腺液若無法定期排出會引起慢性發炎；此外，若勃起卻「忍住不射」，也會增加攝護腺發炎風險。

- 感覺遲鈍：大腦對性刺激反應變遲鈍，可能出現勃起困難，通常需恢復規律射精才能改善。

到底該「發洩」多少次才健康？陳鈺昕分享臨床常用的「9的法則」（年齡十位數乘以9，十位數為週數、個位數為次數）。他舉例：30歲（3×9＝27）： 2週7次，約每週3～4次；40歲（4×9＝36）：3週6次，約每週2次；50歲（5×9＝45）：4週5次，約每週1～2次。

陳鈺昕提醒，以上頻率為平均參考值，只要雙方感到舒適、不影響日常工作就是合適頻率。但若持續3個月以上出現晨勃消失、硬度不足或提前繳械，應尋求泌尿科醫師協助，以免延誤治療時機。

