美「保健品關稅」降至10%　業界：能否降價仍是未知數

▲▼保健食品,保健品,維生素C,維生素B群,葉黃素。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲保健品關稅降，售價不一定會跟著降。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

台美簽署台美對等貿易協定出爐，保健食品關稅也會從30％降至10％，民眾好奇保健食品是否可因此變便宜？台灣保健營養食品工業同業公會理事長鄭育修直言，過往關稅占零售價格不到一成，加上全球定價策略影響，是不是有辦法降價回饋給消費者，仍是未知數。

鄭育修受訪分析，之前30%關稅占零售價格比例也僅占約8.4%，是否可以把降下來關稅降價給消費者還要觀察，且外商售價會來自總公司全球佈局考量，不一定會馬上有降價效應。

鄭育修指出，台灣保健食品製造廠商約有210家，其中八、九成涉及代工或者是外商在國內設廠，如果關稅調降可能會把訂單縮減或者移回海外生產，對業者有一定的衝擊，這部分希望政府能夠協助業者轉型或拓展其他海外市場。

針對保健品價格是否會下降，藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜分析，政府應要求進口商成本結構透明，民眾才有辦法真正享受到降稅的優惠。「合理賺個10幾%我認為合理，但如果要獲取暴利，對消費者是不公平的。」

黃金舜直言，關稅降到10%想對台灣保健食品、化妝品、藥品業者而言，是挑戰也是契機。過去相關業者都是加工，但是現在已經沒有加工機會了，大家應該創造品牌、加強國際行銷策略。

黃金舜也提到，未來美國進口的產品勢必會增加，政府應該同步強化國內的檢驗標準與標示制度，才能夠保障消費者的健康與消費安全。

關鍵字： 保健品 關稅調降 台美協定 價格影響 產業轉型

