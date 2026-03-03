服務逾20萬人次　梅科科技從生生優動到AI運動處方打造可複製自費醫療平台

▲梅科科技董事長張偉弘說明旗下品牌「生生優動」特色，目標2026全台拓展50個據點。

◎採訪：曾雅玲、楊智雯

◎攝影：徐文彬

文／楊智雯

長時間久坐、熱愛運動卻反覆受傷，或是術後復健卻不知道該如何正確訓練，是許多現代人的共同困擾，加上台灣邁入超高齡社會，「疼痛管理」早已不只是銀髮族議題，從肩頸僵硬、膝蓋痠痛到馬拉松後的肌肉拉傷，越來越多人，開始主動尋求更有效率的治療與訓練方式。

隨著數位醫療與運動科學發展，結合科技與物理治療的新模式正在成形，2019年成立的梅科科技，旗下品牌「生生優動」專注於疼痛治療、功能恢復與運動表現提升，年服務量突破20萬人次，目標2026全台拓展60個據點，規劃朝上櫃邁進，成為數位醫療科技公司，打造可被複製的自費醫療平台，並吸引更多人才。

打破健保限制 建立「3M」物理治療整合標準

「健保一次治療給付僅250到300元，物理治療師必須同時照顧多名患者才能維持營運。」梅科科技董事長張偉弘直言，長期下來讓物理治療淪為標準化流程，難以真正解決病因。梅科科技旗下的「生生優動」，以一站式、個別化的自費醫療服務模式，充分發揮「3M專業標準」，包括徒手治療（Manual Therapy）、高階儀器治療（Modality）以及運動治療（Movement），協助患者從根本改善身體狀態，張偉弘指出，許多疼痛源自核心肌群不穩或肌力失衡，「膝蓋痛往往是下肢肌力不足造成，不透過正確運動訓練，疼痛只會反覆出現。」因此，「生生優動」將「運動處方」視為核心的解決辦法，而非單次舒緩而已。

▲「生生優動」客群數據顯示，僅20%為高齡族群，40%來自運動傷害族群，另外40%則是長期久坐的上班族或科技業員工。

不同於外界對復健診所「長者為主」的刻版印象，梅科科技的客群數據顯示，僅20%為高齡族群，40%來自運動傷害族群，包括馬拉松、三鐵等運動愛好者；另外40%則是長期久坐的上班族或科技業員工，這些族群多半具備一定消費能力，對於「快速恢復」與「功能改善」的需求明確，也願意為更精準的治療與運動訓練付費，反映出台灣自費醫療市場正朝向年輕化與功能導向發展。

▲梅科科技自主研發《優動Youdon》App。

2000支影片打造數位處方 科技讓復健走出診間

為讓運動處方不只停留在診間建議，而是真正落實於生活，梅科科技自主研發《優動Youdon》App，每個人會有專屬帳號，系統會根據不同的個案狀況給予運動處方，例如以前是老人家都做一樣的運動，但每個人的體能、體型、疾病史都不同，運動不應該一樣，因此已拍攝超過2000支標準運動影片，將一般處方的「定時、定量、個別化」概念導入復健訓練，透過手機《優動Youdon》App提醒、影片指導與前後測評估，讓患者在家也能正確執行復健動作。

根據實際數據，傳統居家復健遵從率低於20%，但透過《優動Youdon》App為使用者量身打造最適合的肌肉骨骼放鬆與修復運動計畫，居家復健遵從率已提升至47%，去年全年服務20萬人次，下半年至今已開出超過10萬張數位運動處方，完成訓練者疼痛指數平均下降超過30%。

40天展店模式 系統撐起規模化擴張

「生生優動」能在短短數年內快速展店，關鍵在於梅科科技將張偉弘20多年自費醫療經營經驗完整SOP化，梅科科技負責資訊系統、品牌授權、營運管理與後勤整合，「生生優動」等前線單位則專注於專業臨床服務，讓醫療與營運各司其職、效率最大化。

目前梅科科技旗下CRM（客戶關係管理）與HIS（診所資訊系統）在醫美產業市佔率已達20%至30%，超過200家醫美診所皆為其客戶，累積深厚的產業基礎。

這套模式應用在「生生優動」展店上，透過完整的標準化檢核流程，從選址評估、無障礙空間審查到法規執照申請，最快40天即可完成新據點開設，大幅縮短醫療機構籌設時程。在數位整合方面，系統除涵蓋掛號、病歷與預約管理外，也串接OMO（線上整合線下）行銷機制，透過網路客服、社群溝通與數據漏斗分析，每月為全台40多家據點導入近3,000名精準新客源，建立穩定成長動能。

▲梅科科技董事長張偉弘說明梅科科技佈局趨勢。

AI運動處方與企業布局 從診所走向平台

面對醫療人力持續吃緊與行政負擔加重的挑戰，梅科科技亦導入AI大語言模型（LLM）技術，開發自動病歷生成系統，並逐步應用於旗下「生生優動」體系。治療師在診療過程中僅需錄音，系統即可自動轉換為符合國際標準的SSOA格式病歷，大幅減少行政負擔，讓醫療專業人員得以將更多時間投入臨床評估與個別化治療規劃，進一步提升整體診療效率與品質。

在企業服務布局方面，則由「生生護動」品牌進行，目前前進科技大廠總部與廠區，服務科技業員工，透過疼痛指數追蹤與治療數據分析，協助企業強化員工健康管理，同時提供具量化依據的數據報表，支援ESG永續報告撰寫。金融端則與南山、國泰等保險業者合作推動「外溢保單」機制，將相關紀錄納入保費減免參考依據，建立企業、保戶與醫療機構三方共好的合作模式。

隨著服務需求穩定成長，「生生優動」體系已吸引全台約200多位頂尖物理治療師加入，平均年薪較傳統業界高出1.5至2倍，並持續優化專業培訓與升遷制度，強化人才留任與服務品質。公司規劃於2026年擴展至60家據點規模，除與台北醫學大學附設醫院長照體系合作外，在海外市場亦採「系統先行」策略，已與印尼知名連鎖私人醫院體系展開系統輸出洽談，目標將台灣成熟的智慧醫療管理模式推向亞洲市場，拓展數位醫療版圖。

▲梅科科技董事長張偉弘表示，梅科科技不只是創立診所品牌，更是一家以科技為核心的醫療服務平台。

