漂白水混用「直接灼傷肺泡」！醫揭2大陷阱：是醫學級自殺行為

▲大掃除使用清潔劑務必小心，千萬別亂混用。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

迎接農曆新年，不少婆婆媽媽們紛紛展開馬拉松式大掃除，為了和陳年污垢徹底說掰掰，常有強迫症者深信「化學品加倍，乾淨也加倍」。對此，重症科醫師黃軒在粉專發文警告，這絕對是「醫學級的自殺行為」，尤其是隨意混搭清潔劑，極可能瞬間產生化武等級的毒氣，直接灼傷肺泡。

黃軒醫師指出，在大掃除過程中最危險的不是環境髒亂，而是手上那瓶「混錯的清潔劑」。他特別點名2大致命陷阱：

1. 恐怖組合：漂白水（次氯酸鈉）＋浴廁清潔劑（強酸）

這兩者相遇會瞬間產生大量的「氯氣」。黃軒解釋，這種黃綠色的氣體是第一次世界大戰時所使用的化學武器。一旦吸入，會與呼吸道黏膜的水分結合，生成鹽酸和次氯酸，「直接灼傷你的肺泡」。

2. 混搭陷阱：漂白水 ＋ 洗衣精/酒精

雖然不會立刻讓人倒地，但會產生三氯甲烷等揮發性毒素，長期吸入會造成肝腎的慢性損傷。黃軒強調，氯氣吸入傷害已被大量毒理學研究證實，可造成急性肺損傷，「這不是都市傳說，是急診室真的會看到的案例。」

為了讓民眾健康迎接新年、開心拿紅包，黃軒建議務必遵守以下「科學清掃3原則」：

✓濕式作業：捨棄雞毛撣子！改用濕抹布或拖把。「降塵物理學」中建議先噴水霧再擦拭，讓灰塵因重量增加而無法揚起。

✓單兵作戰：清潔劑一次只用一種。若使用完漂白水，至少需通風半小時，等化學反應徹底結束後再使用其他產品。

✓全副武裝：大掃除時應佩戴口罩（建議N95）、護目鏡及橡膠手套。