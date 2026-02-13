機器手臂手術3年破千例　土城醫院推微創治療24小時全天待命

▲土城醫院今舉辦機器手臂手術成果發表會，院長賴旗俊分享最新單孔系統可帶來的願景。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

土城醫院達文西機器手臂手術在今年突破1000例，達成重要里程碑。對此成果，院方表示，今年2月引進最新單孔系統，僅需1至2處小傷口便能完成手術，病人恢復更快，對於身體深處的器官如攝護腺、肺臟、腸道小型腫瘤等疾病的治療，不論是品質、量能均可望再提升。

土城醫院院長賴旗俊指出，「機器手臂微創手術中心」成立於2023年3月，至2026年2月完成第1000例達文西手術，這不僅是數字的累積，也代表團隊在麻醉、安全管理與術後照護等流程逐步標準化，如今已等同於醫學中心規格。

針對達文西手術，該院副院長游明晉則說，目前可涵蓋一般外科、泌尿科、大腸直腸外科、婦產科、胸腔外科、心臟外科與耳鼻喉科等專科，發展趨於成熟，再透過微創手術中心統一管理與監測，使手術量得以穩定成長，讓更多患者可安心接受創傷較小的術式。

該院達文西微創手術中心主任劉忠一表示，今年2月引進經衛福部核可的「達文西單孔機器手臂系統」，相較前一代系統，單孔設計可進一步減少傷口數目，提升美觀及術後舒適度，更符合精準外科發展方向。

劉忠一說明，單孔系統的器械可在體內多角度操作，特別適合身體深部或狹窄區域器官的手術，包括攝護腺、甲狀腺、腎上腺、咽喉區、膽囊、肺臟、腹股溝疝氣、小型子宮肌瘤及腸道小型腫瘤等。目前該院已提供24小時待命服務，經醫療團隊評估適合且經患者或家屬同意，便可立即進行手術。

賴旗俊表示，未來將持續推動微創手術發展，讓高階微創治療在地化、常態化，盼可盡量免去鄰近居民舟車勞頓奔波到外縣市就醫的負擔。