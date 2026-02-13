台大醫院電子處方箋系統啟用　全台首創掃QRcode可至社區領藥

▲台大醫院電子處方箋正式上線。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院今（13）日公布最新醫療服務成果「電子處方箋正式啟用」，就醫民眾透過出示電子處方箋QR code可完成院內藥局領藥，更率先全台做到「遠距開立交付電子處方箋至社區藥局領用」，完整實現「遠距看診、社區領藥」的醫療照護模式，落實遠距醫療減少病人往返醫院負擔。

為配合健保署推動醫療數位化政策，提升病人就醫與用藥之便利性，台大醫院自去年8月起正式成立「電子處方箋建置推動小組」，整合院內醫療、藥事及資訊等跨領域專業團隊，全面投入電子處方箋系統建置與相關流程優化。歷經近半年密集規劃、測試與修正，在跨科部團隊通力合作下於今年1月份完成與健保署及社區藥局端實務介接。

台大醫院藥劑部副主任陳映蓉指出，院內於今年1月12日成功開立首張電子處方箋，並於院內完成領藥作業，象徵電子處方箋系統正式上線啟用。21日遠距照護中心亦成功完成電子處方箋交付，病人以此電子處方箋至社區藥局完成領藥，驗證院內系統與社區藥局端順利串接可行性。29日更成功讓病人透過遠距醫療視訊診療開立電子處方箋，即可於住家附近的社區藥局出示QR code完成領藥。

台大醫院患者家屬林先生分享實際使用經驗，他的媽媽高齡99歲，因為下肢周邊動脈阻塞長期臥床，由他擔任照顧工作，然而過去回診評估來回奔波造成很大的負擔，後續加入遠距照護，實際使用電子處方箋領取藥物，照顧壓力減輕許多。

▲台大醫院電子處方箋記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

台大醫院院長余忠仁表示，電子處方箋不僅是資訊系統的升級，更代表醫療流程與服務思維的轉型，期盼透過數位工具，提供更貼近病人需求的醫療服務。

健保署長陳亮妤指出，電子處方箋是醫療數位化最後一哩路，健保署盤點國內已經有733家醫事機構完成相關技術審核，而台大醫院則是第一個克服相關困難，使用電子處方箋產生QRcode並且讓病人到社區藥局完成取藥，具有高度示範意義。

台大電子處方箋除院內開發的「台大醫院行動服務App」，也可用「健保快易通」呈現領藥QRcode，不過現階段使用仍以院內藥局與遠距病人為主。

陳映蓉坦言，台大醫院的連續處方箋有高達7成會在社區領藥，但社區藥局受理電子處方箋普及率不夠高，以雙北為例僅有2%，全面推動電子處方箋領藥仍有一定困難，將來台大醫院會依社區藥局受理電子處方箋普及情況逐步推廣使用。並建議健保署未來能以單軌制施行，針對數位能力不足者才使用傳統紙本單據。

陳亮妤回應，目前全國社區藥局有49家可以執行電子處方箋，健保署會持續和藥師公會全聯會、社區藥局協會討論，希望今年能更擴大社區藥局參與。