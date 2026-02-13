以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫！3大症狀別再拖

▲患者的直腸腫瘤一整圈，且已造成腸道阻塞。（圖／陳英傑醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

一名中年大哥近半年來偶爾血便，總以為「只是痔瘡」不以為意，直到近期排便困難才就醫，豈料一檢查竟是惡性直腸腫瘤且已阻塞腸道，確診癌症。眼看農曆新年將至，面對這份沉重的報告，醫師陳英傑一度不知該如何開口，反而是患者看出了他的為難，豁達說出一句話，讓醫師感動直呼：「原本該提供支持的我，反而被病人的勇氣給安慰了。」

肝膽腸胃科、肥胖症專科醫師陳英傑在粉專分享這起案例，這名大哥最近幾天因排便狀況越來越不順，才決定求診，雖然一開始先開立藥物觀察，但患者回診時症狀並未改善。出於專業敏感度，醫師直覺情況不單純，隨即安排大腸鏡檢查。沒想到，「結果比預期的沉重，是直腸腫瘤，且已經造成腸道阻塞。」

眼看農曆新年就要到了，診間外充滿年節氣氛，陳英傑坦言，當下心裡其實非常糾結，反覆思索著該如何在這種時候，對患者開口宣判這份報告。就在他還在字斟句酌、顯得有些遲疑時，對方反而看出了醫師的難處。

「醫生，你就老實說沒關係，我很樂觀的，遇到了就面對它！」患者豁達地對醫師笑了笑。那一刻，陳英傑深刻感受到，「原本該提供支持的我，反而被病人的勇氣給安慰了。」目前已協助患者轉診至大醫院進行後續治療，他相信這份豁達的鬥志，就是最強大的抗癌藥。

雖被患者的樂觀感動，但陳英傑也藉此提醒民眾，身體的警訊不能等，若出現以下「3大症狀」，千萬別像這位患者一樣先預設是痔瘡，務必儘速尋求腸胃科醫師協助：

1. 排便習慣改變：大便變細、次數增減、排便不順。

2. 解血便或出現黏液便。

3. 不明原因腹痛或體重減輕。