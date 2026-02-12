才剛坐上便盆椅…阿伯「全身癱軟過世了」　醫曝奪命關鍵

▲阿伯意識清楚時表達拒絕插管與急救，最終因嚴重缺氧不幸病逝。（示意圖／123RF）

記者李佳蓉／綜合報導

對於肺部功能嚴重受損的患者而言，一個簡單的生理需求，竟可能成為奪命關卡。胸腔科醫師蘇一峰分享令人遺憾的案例，一名患有嚴重慢性阻塞性肺病（COPD，簡稱肺阻塞）的80歲阿伯，因喘不過氣住院，某天早上在兒子的協助下坐上便盆椅如廁，豈料才過了幾分鐘，阿伯竟已昏迷、全身癱軟，最終因嚴重缺氧不幸過世。

醫師蘇一峰在臉書指出，這名阿伯過去長期抽菸，因此罹患COPD，這次因呼吸困難住院，病況嚴重到需要24小時戴著正壓面罩幫助呼吸。查房時，醫師曾建議是否要插管並轉入加護病房治療，但阿伯當時再次表達「拒絕插管還有急救」的意願。

[廣告]請繼續往下閱讀...

排便是一連串劇烈運動 老伯癱軟病逝

憾事發生的那天，剛好換成一位平常沒來過的兒子單獨照顧。蘇一峰轉述，當天早上阿伯要求去便盆椅上上大號，兒子便幫忙攙扶父親坐上去。結果才坐上去幾分鐘，兒子抬頭一看，發現爸爸居然昏迷了，已經全身軟癱，怎麼叫都沒反應，嚇得趕緊呼叫隔壁床幫忙。

醫護人員趕抵現場搶救，發現患者已經嚴重缺氧，「心跳都掉下來只剩30下」。蘇一峰感嘆，因為患者清醒時意願是不插管、不急救，最終「阿伯就這樣過世了」。

為何上廁所會演變成死亡悲劇？蘇一峰解釋，若患者已經很喘，還要下床上廁所，身體因下床的活動會更缺氧。此外，人在大便時腹部需要用力，導致無法深呼吸，腹部用力其實會更喘。

蘇一峰強調，對這類重症患者來說，「大便等於是一連串的運動」，排便完常常會更喘，這時患者很容易昏倒、昏迷。他藉此案例沉重提醒家屬與照顧者，一旦發現患者很喘要去上廁所，一定要注意，避免因一時疏忽發生無法挽回的憾事。

COPD年奪6000命！醫示警「傷肺又傷心」風險飆4.6倍

事實上，COPD長年位居台灣十大死因之一，根據衛福部113年資料統計，死亡人數超過6000 人。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，根據一份1240名肺阻塞風險暨照護普查報告顯示，61%肺阻塞患者有心血管共病，而曾發生急性惡化者，心血管事件風險增加4.6倍。

亞東醫院胸腔內科鄭世隆主任解釋，COPD可能由長期吸菸、職業暴露或環境污染等因素引起，這些污染物會持續進入呼吸道，導致氣管與肺泡的慢性發炎，進而造成氣道阻塞與肺泡損傷。研究顯示，約4成COPD患者同時患有高血壓、心臟疾病等心血管問題，最常見的合併症包括狹心症、冠狀動脈疾病及心臟衰竭。

肺部的慢性發炎不僅影響呼吸功能，還可能連帶影響心臟健康。鄭世隆提醒，包括「50歲以上、抽菸/常吸二手菸、經常咳嗽、肺部有痰或難以排痰、行走較快感覺呼吸急促」都是風險症狀，應警覺是否為COPD，並及早就醫檢查，以免延誤治療。