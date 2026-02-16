喉嚨好痛…診所都沒開　醫教「5招緊急自救」：鹽水真的有用！

▲半夜喉嚨痛或是診所都沒開時，醫師傳授「緊急自救法」快試試！（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你是否也有過睡到半夜或一早醒來，喉嚨突然一陣刺痛，吞口水都覺得不舒服，但偏偏遇上診所沒開的深夜或假日，家中也沒有常備藥，只能忍痛乾著急？對此，耳鼻喉科醫師王曜分享「緊急自救5招」，透過家中垂手可得的物品，就能先將不適感壓下來。

耳鼻喉科醫師王曜在粉專指出，喉嚨痛真的很常見，有時只是冷氣吹太久、或是半夜不小心著涼，一覺醒來就發現喉嚨「開始刺痛」。最讓人困擾的是，這種狀況往往發生在醫療院所休診的時段。

到底喉嚨痛起來，能先做什麼緩解？王曜整理出以下5點緊急處置：

1. 溫熱潤喉，先讓喉嚨放鬆

醫師建議，這時可以喝溫開水或溫熱茶，若家中有蜂蜜，加一點效果更好。透過溫熱飲品能讓喉嚨比較放鬆，且蜂蜜也有助於減輕黏膜的刺激感。但他特別強調，不要喝冰的，以免過度刺激。

2. 鹽水漱口，簡單但真的有用

「很多人做完會覺得刺痛感下降不少。」醫師解釋，只要用一杯溫水加入少量食鹽，漱口約10～15秒後再吐掉，這個簡單的動作就能幫助清潔喉嚨，並減輕紅腫熱痛的感覺。

3. 水喝不夠，喉嚨只會更痛

喉嚨痛代表黏膜已經比較乾燥，若水分攝取不足，不適感只會加倍。醫師提醒，記得要少量多次喝水，保持喉嚨濕潤，千萬不要等到口渴了才想到要補水。

4. 止痛藥可短期救急，但別亂吃

家中若有像普拿疼這類的止痛藥，在正確劑量下確實可以暫時緩解疼痛。不過醫師提醒，務必依照藥盒說明或藥師指示服用，不要自行加量，也不要混著吃，以免傷身。

5. 聲音先休息，別硬撐

這點最容易被忽略！如果近期曾大聲說話、唱歌或吼叫，喉嚨痛時若還硬講，只會導致喉嚨更腫、更痛。醫師強調，能少講就少講，讓聲帶獲得充分休息，才是恢復最快的關鍵之一。

雖然上述5招能暫時緩解不適，但王曜仍呼籲，如果喉嚨痛症狀持續超過2～3天都沒改善，甚至出現合併發燒、吞嚥困難，或是疼痛感越來越嚴重，就不要再撐了，請務必尋求專業醫師評估，找出確切病因。