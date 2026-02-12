今年首例百日咳　5個月男嬰打2劑疫苗仍確診

▲今年首例百日咳，北部5個月大男嬰確診。（圖／達志示意圖）



記者趙于婷／台北報導

疾管署今公布今年首例百日咳確定病例，為北部5個月大男嬰，已按時程接種2劑百日咳疫苗，於今年1月23日起出現咳嗽、喘鳴音、流鼻水及鼻塞症狀，且出現陣發性咳嗽、呼吸喘等情形，2月10日確診。目前個案症狀已改善，家庭接觸者4人，其中2名出現疑似症狀，均已安排採檢及評估預防性投藥，將持續健康監測至3月4日止。

根據疾管署監測資料顯示，國內2022年至2026年累計百日咳本土病例數分別為2、0、34、45、1例，年齡以11至18歲共29例(占35.4%)為多，其次為6個月(含)以下嬰兒21例(占25.6%)，去年病例集中於1至8月，9月至12月僅1例。

目前全球百日咳疫情仍嚴峻，日本今年截至第4週累計報告逾800例，以東京都、北海道及埼玉縣為多，該國去年全年累計病例逾8萬例，為歷年最高，且多地發現抗藥性菌株；中國今年1月累計報告逾900例， 去年全年累積報告約3.5萬例；韓國今年1月累計報告62例，去年累積報告約5,500例；美國疫情持續，今年1月報告逾700例，去年累計報告約2.8萬例。澳洲去年累計報告逾2.5萬例，以新南威爾斯州、昆士蘭州疫情較為嚴峻。

疾管署提醒，百日咳沒有流行季節，一年四季都可能發生，初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，而傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染，病患多半是5歲以下兒童，且6個月以下嬰幼兒為好發年齡及有併發症與死亡風險的高危險群，有疑似症狀如陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等，應及時就醫。

疾管署強調，接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種。

另外，近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗之6個月以內嬰幼兒，建議女性每次懷孕自費接種1劑減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗(Tdap疫苗)，並建議於懷孕第27至36週接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，進而保護胎兒及剛出生嬰兒，另由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗。