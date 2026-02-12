今年首例境外移入麻疹　8個月男嬰發燒、咳嗽確診

▲疾管署公布今年首例麻疹境外移入。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

疾管署今（12）日公布國內今年首例麻疹越南境外移入病例，為北部8個月大本國籍男嬰，尚未達麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗接種年齡，去年與家人至越南探親，1月底返台，2月上旬陸續出現發燒、咳嗽等症狀多次就醫，2月6日因出疹再次至醫院急診並收治住院，經通報採檢後確診為麻疹。

疾管署表示，針對該病例，衛生單位已立即展開各項調查與防治工作，將持續追蹤接觸者健康情形、調查個案可感染期間之接觸者，及積極進行相關防治工作。目前掌握接觸者為同住家人5人及其他接觸者395人，共計400人，預計監測至2月28日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署統計，我國去年共累計53例麻疹病例，年齡介於未滿10歲至60多歲，其中19例為國內感染病例，另34例為境外移入病例，感染國家為越南30例、俄羅斯、加拿大、印尼及泰國各1例。

國際疫情部分，目前全球麻疹疫情嚴峻，尤以美洲地區之墨西哥、美國、加拿大報告病例數為多，其中墨西哥今年1月已報告740例；歐洲去年共計30國報告逾7千例病例，病例數以羅馬尼亞、法國、荷蘭、義大利及西班牙為多；亞洲如越南、印尼、印度、蒙古及哈薩克等國家，自去年迄今持續有病例發生。

疾管署目前已針對越南、印尼、印度、安哥拉、墨西哥、葉門及巴基斯坦等7國發布旅遊疫情建議等級第二級：警示（Alert），請民眾對當地採取加強防護；其他共計31國列為第一級：注意（Watch），提醒民眾遵守當地的一般預防措施。

疾管署提醒，目前為麻疹好發季節，且全球疫情嚴峻，麻疹傳染力強，民眾應按時帶幼兒接種MMR疫苗，而孕婦及未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行地區，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前2至4週帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。

另外，1966年(含)以後出生的成人，可能沒得過麻疹，接種疫苗產生的抗體會隨時間下降，如近期計劃前往麻疹流行地區，且不確定自己是否具麻疹免疫力，建議出國前可先至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗。