阿嬤餵整顆花生…1歲孫咳嗽「肺開始塌陷」！醫怒：到底要講幾次

▲醫療團隊歷經2小時，終於夾出那顆「會跳舞的花生」。（圖／廖穗綾醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

家長千萬別心存僥倖！小兒科醫師廖穗綾分享，一名1歲多的幼童被阿嬤餵食整顆花生，幾天後出現咳嗽、喘鳴聲，送醫檢查驚見「肺部已經開始塌陷」。為了取出這顆卡死在氣管的異物，醫療團隊耗時近2小時，在狹小氣道裡反覆嘗試才驚險夾出。看著受苦的孩子，醫師忍不住氣憤直呼：「到底為什麼還要餵小小孩吃整顆花生？」

基隆長庚醫院兒科教授級主治醫師廖穗綾今（12）日在粉專「廖穗綾醫師的健兒門診」發文指出，上週日原本全家準備去吃大餐，卻遇到這名緊急轉送來的1歲多病童。據了解，孩子在3、4天前被阿嬤餵食了花生，隨後開始出現咳嗽與喘鳴聲，雖然剛開始症狀不明顯，但隔天追蹤X光發現，「肺部已經開始塌陷」，這絕非小事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當晚，廖醫師的丈夫賴醫師緊急召集加護病房團隊與資深技術員，準備透過支氣管鏡取出異物。然而手術過程異常艱難，廖穗綾描述，那顆花生已經卡了3天，周圍長出了肉芽，「整顆又大又肥，死死塞住支氣管。」

▼花生頑固地塞住支氣管。

「賴醫師說，他從來沒有遇過這麼困難的案例。」廖穗綾回憶，醫師在孩子狹小的氣道裡反覆嘗試將近2個小時，就在幾乎快要放棄時，那顆「會跳舞的花生」終於彈動了一下，醫療團隊見狀立刻成功網住、夾出。那一刻，大家才真的鬆了一口氣。

雖然孩子保住了，但廖穗綾坦言：「我真的很生氣。」因為這已不是第一起案例，甚至當時也看到兒科急診醫師吳昌騰分享其他孩子因被餵食花生而進開刀房的文章。面對許多家長常說「只吃一顆而已」、「我有在旁邊看著」、「我們以前都這樣長大」，她嚴肅表示，醫療現場看到的卻是「氣道發炎腫脹」、「肉芽生成」、「肺部塌陷」，最後只能住進加護病房插氣管鏡。

「到底為什麼要給小小孩吃整顆花生？」廖穗綾強調，這不是危言聳聽，有些風險「真的一顆就夠了」。她解釋，小小孩的吞嚥與咀嚼能力尚未成熟，兩者間協調不夠穩定，若吞嚥瞬間聲帶剛好打開，硬物就可能滑入氣管。

文末，廖穗綾強烈建議，花生、堅果類、湯圓、硬芭樂、椰果，以及任何「硬、滑、不易咬碎」的食物，請至少等到孩子3～4歲後再嘗試。她也藉此呼籲家長與長輩，尤其是家裡有阿公阿嬤的，一定要有正確觀念，別讓一時的疼愛變成孩子的苦難。