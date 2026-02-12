降血壓藥掰半吃竟送急診！藥師揭「3種劑型」別亂切：嚴重恐致命

▲民眾服藥不宜自行掰開、切割或磨粉，這會影響藥效，甚至提高副作用風險。（圖／資料照）

記者邱俊吉／台北報導

中國近日傳出有民眾將降血壓藥掰半後服用，結果血壓掉太多，反而進了急診，引起不少討論。藥師表示，緩釋錠、腸衣錠、糖衣錠等3大類藥物劑型都不宜自行掰開、切割或磨粉，因為原本藥物設計若遭破壞，可能導致藥效快速釋放，造成血中濃度大幅波動，嚴重恐影響生命安全。

社區藥師易麗珍表示，與其說哪些疾病、不如說是「哪些劑型」的藥物不適合民眾自行「加工」切開或磨粉，因為劑型設計攸關藥效及副作用，以下3類需特別留意：

●緩釋錠（持續釋放錠）

此類藥物設計為分段、緩慢釋放，可能在24小時內逐步溶解，常見於高血壓、糖尿病用藥。若自行磨粉或掰半，將破壞緩釋結構，藥物恐在短時間內大量釋出，容易引發血壓驟降或低血糖等問題。

●腸衣錠（腸溶錠）

外層可耐胃酸，藥物通過胃部後，會在小腸偏鹼性的環境中溶解。一旦切割或磨粉，保護層遭破壞，藥物可能在胃中提前釋放，不僅刺激胃酸分泌，也會影響療效。

●糖衣錠

外層包覆糖衣除可掩蓋苦味，也具有保護及穩定作用。若剝半損及結構，可能影響吸收和安全性，故不建議自行處理。

易麗珍也提到，常見的膠囊藥物不一定適合打開後服用，例如某些膠囊內含顆粒狀緩釋小球，看似粉末，其實亦屬於分段釋放設計，被壓碎或磨粉，同樣會造成藥效過快釋出。

此外，即使是一般的裸錠、膜衣錠，也不代表一定可以自行掰半，例如某些抗癲癇藥、抗凝血劑、甲狀腺素藥物等，對血中濃度要求高，額外處理可能導致劑量不精準，影響療效，也可能增加副作用。

易麗珍強調，藥品劑型經過專業設計及臨床驗證，若吞嚥困難，或對劑量有疑慮而想改變服用方式，應先諮詢醫師、藥師，由專業人員評估後再調整，切勿自行掰藥、切割或磨粉，以免承擔不必要的健康疑慮。