ICU全滿！30多歲女「腦幹壓迫瀕死」只能硬救　醫嘆：醫療崩壞ing

▲女子病況危急，在開刀房、加護病房全滿又無醫院可轉的窘境下，醫師只能「硬開」！（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／採訪報導

醫療量能緊繃、急診壅塞已非新聞，但當真正發生在自己身上時，恐是生死交關的無奈。一名急診科醫師分享，一名30多歲女子因劇烈頭痛、意識不清被送往急診，檢查確診為嚴重的「蜘蛛網膜下腔出血」。然而，在醫療資源最豐富的雙北地區，竟一度問不到醫院可轉診，醫師最終在沒有加護病房的情況下，為了救命只能「硬著頭皮開下去」。

該名急診科醫師在粉專「急診醫師碎碎念」發文強調，這起事件是「聽說的」，並非發生在自家醫院。他轉述，女患者當時狀況極度危急，必須緊急手術。無奈的是，當時該院開刀房全滿，也沒有空的加護病房床位，只好啟動轉院機制。令人扼腕的是，在擁有全台最多醫學中心的雙北地區，竟面臨「無處可轉」的窘境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫師無奈表示，這就是「醫療崩壞進行式」，根本問不到可以接收病患的地方。隨著聯絡時間超過半小時，患者狀況持續惡化，甚至出現單側瞳孔放大的腦幹壓迫徵兆，「再不開刀，人就會死。」

面對生死交關的壓力，神經外科醫師最後不得已在確定術後沒有加護病房可住的情況下，仍將病患送入手術室。至於為何醫師敢冒這麼大的風險？醫師直言：「因為怕被告啊……。」

該名醫師接受《ETtoday健康雲》採訪時進一步透露細節，當時情況真的是「哪間開刀房先下刀，就往哪間塞」，但最棘手的是「開完出來沒地方去」。雖然院內有緊急挪床機制，但當天醫療量能實在太緊繃，「是真的挪不出來，只聽到神外醫師跟加護病房醫師一直來來回回確認。」

「後來病患狀況不好，再不開不行，還是去開。」醫師透露，在沒有床位的情況下，患者術後可能得先在恢復室待命，直到有病床挪出才能轉入加護病房。

醫師感慨地說，現在很常根本無法轉院，因為在醫療崩壞之下，所有醫院都在超限使用，「可以彈性運用的空間都被榨出來，我們第一線的人壓力就更大了。」他坦言，因為預後狀況不好，很怕家屬會提告，就算最後告不成，陪家屬走一趟法律程序，對醫護人員來說也是極度消磨心志的過程。

文末，醫師再次重申故事是「聽說或夢到的」。他語重心長地提醒，去追究發生在哪家醫院根本無意義，因為在醫療崩壞的現況下，這些事可能發生在任何一家醫院，「不是今天，就是在不遠的哪一天；會發生在不是你，就是你的朋友，或是你的家屬身上。」