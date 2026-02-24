ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

不只容易累！糖尿病「15個求救訊號」曝　醫：腳跟裂開要小心

血糖,糖尿病。（圖／達志／示意圖）

▲血糖失控時身體會出現微小變化。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

你以為糖尿病的徵兆只有「三多一少」嗎？其實身體早就透過各種細微的變化在向你求救！減重專科醫師陳威龍提醒，糖尿病的風險不容小覷，臨床上還有多達15個「容易被忽略的症狀」。醫師警告，如果發現自己腳跟莫名龜裂，或是皮膚出現暗沉，甚至一腳冷、一腳熱，都可能是血糖出問題的警訊，建議盡快就醫檢查。

陳威龍醫師在YouTube頻道「Cofit x 宋晏仁醫師 - 初日醫學」影片中指出，糖尿病的風險可從「外觀」與「日常感受」兩大面向來觀察。首先在體態與皮膚表現上，腰圍偏大是重要指標，男性若大於90公分、女性大於80公分，且伴隨明顯的腹部肥胖，就要提高警覺。此外，若皮膚出現黑色局部暗沉（黑色棘皮症），或是體重在短短3～6個月內出現明原因的上升或下降，都與血糖代謝息息相關。

▼黑色棘皮症是「胰島素阻抗」的重要警訊。（示意圖／書田診所提供）

▲胖小孩黑色棘皮症。（圖／書田診所提供）

值得注意的是，許多警訊會發生在下肢。陳威龍列舉，若腿部或小腿反覆出現麻、刺痛，或是足部變得乾燥、腳跟龜裂、汗變少，都要當心。甚至連傷口的癒合速度也是關鍵，如果小傷口超過7～10天都還沒有癒合，或是腳趾、腳背顏色變暗、偏紅、偏紫，甚至是足部溫度明顯差異，一腳冷一腳熱腳踝小腿容易水腫，這些細微變化都是身體在發信號。

除了外觀，有些症狀則隱藏在生活習慣中。陳威龍提到，像是經常感到口渴、愛喝飲料、排尿次數變多（尤其是夜尿增加），或是到了下午精神就容易下滑、感到疲憊，都要注意。甚至連視力忽然模糊又變清楚這種忽好忽壞的現象，也可能是血糖波動的徵兆。

陳威龍提醒，若本身有糖尿病家族史，且符合上述多項症狀者，建議應盡速就醫檢查空腹血糖與糖化血色素。他也安慰民眾，無需害怕，早點知道都可以控制。唯有透過早期發現與介入，才能避免血糖問題進一步惡化。

關鍵字： 糖尿病 症狀 陳威龍醫師 初日診所 腰圍 黑色棘皮症 家族史 水腫 口渴 疲憊

