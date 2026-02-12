近5成會拿自己和他人比較　研究：焦慮憂鬱青少年易受社群衝擊

▲研究指出，有焦慮、憂鬱等心理健康狀態的青少年，使用社群可能加劇症狀。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

心理健康「亮紅燈」的青少年若透過社群取暖，可能更加劇症狀！根據一篇2025年5月發表於《自然人類行為期刊》的研究指出，患有焦慮、憂鬱等「內化型」心理健康狀況的青少年，特別容易受到社群媒體的影響，如按讚或留言都能引起他們情緒波動，近5成會在網路上拿自己與他人比較，進而加重心理健康症狀。

該研究由劍橋大學醫學研究委員會認知與腦科學組主導，分析2017年英國國家醫療服務體系數位平台（NHS Digital）的全國性資料，對象為3,340名11至19歲的青少年，探討不同心理健康狀況的青少年在社群媒體上的使用差異，包括「內化型問題」如焦慮、憂鬱、創傷後壓力症候群，常表現出自我責難、情緒低落、社交退縮或空虛。

研究發現，有心理健康困擾的青少年，對社群媒體的反應與一般青少年有顯著差異，有內化型心理健康問題的青少年，「在網路上拿自己與他人比較」的比例高達48%，比沒有心理健康問題的青少年高一倍。此外，他們更容易因網路互動產生情緒波動、在控制社群媒體的使用時間上較困難，也較不願意在網路上誠實表達自己的情緒。

衛福部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采指出，該研究也呼應了臨床的觀察，患有心理健康狀況的青少年在社群媒體的使用上，與沒有心理健康狀況的青少年不同，內化型心理健康問題的青少年，越容易使用社群媒體為社交版圖，然而他們的心理健康的狀況，比起沒心理健康問題的青少年，更容易受社群媒體互動的影響（28% vs. 13%）。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨也提到，社群媒體與即時通訊已成為青少年不可或缺的日常，當孩子出現不同於以往的行為模式，如為了上網導致熬夜失眠、因過度投入而忽略用餐時間，甚至是出現缺課、拒學等極端行為，這些在時間分配與作息上的劇烈差異都是警訊。

葉雅馨提醒，許多家長常將孩子的焦慮、躁動、攻擊性或憤世嫉俗誤解為單純的「青春期叛逆」，反忽略他們可能深受社群或網路同溫層的影響，建議家長主動接觸青少年流行的事物，將這些資訊轉化為與孩子溝通的橋樑，避免停留在孩子眼中的恐龍時代而造成關係的鴻溝。

另外，對於性格較內向、容易在社群中尋求溫暖的青少年，家長可邀請孩子的朋友來家裡作客，在不建立「監督系統」的前提下，貼近孩子的社交圈，讓孩子面臨無法解決的難題時，身邊可有求助的對象，若親子間尚未建立足夠的互信，可藉由孩子信任的對象作為溝通的間接橋梁。