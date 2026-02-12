28歲男下體冒白色突起物　醫揪「傳染性軟疣」與猴痘同家族

▲醫師提醒，下體長異物要盡快就醫檢查。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙于婷／台北報導

不少男性發現私密處長出異物，第一直覺常覺得是「菜花」，但其實還有其他外觀相似的性傳染病容易誤判。顧家醫療總院長顧芳瑜醫師分享一名約28歲的男性案例，因下體長出白色顆粒，一度被診斷為菜花，但持續擦了一個月的專用藥卻不見好轉，病灶甚至變多，經檢查才發現是和猴痘同家族的「傳染性軟疣」。

顧芳瑜指出，該名患者發現陰莖上長出凸起的白色顆粒，至其他診所就醫，被當是尖銳濕疣（俗稱菜花）治療，但使用專治菜花的藥膏擦了一個多月，不僅沒有改善，顆粒範圍反而擴大，病灶特徵呈現白色、較小且有珍珠光澤，與菜花典型的「花椰菜狀」顆粒外觀不同，判定為傳染性軟疣。

顧芳瑜解釋，「傳染性軟疣」是由痘病毒（Poxvirus）感染引起，與猴痘屬於同一家族，因此外觀上常與猴痘或初期菜花搞混，和菜花不同的是，傳染性軟疣病灶較小、呈現白色珍珠狀顆粒，免疫力正常者通常會自己慢慢好。

由於傳染性軟疣缺乏疫苗，且藥物治療效果有限，透過物理性的燒除方式，是目前臨床上較能有效控制且復發機率較低的治療選擇。

顧芳瑜提醒，猴痘與傳染性軟疣皆屬痘病毒，傳染途徑包含親密接觸、性行為，甚至接觸到共用的毛巾、衣物都可能感染，但猴痘還多了長時間面對面接觸的方式，在外觀上若沒有經驗判斷，可能極易與軟疣混淆。

目前猴痘與菜花都有疫苗可施打，前者為猴痘疫苗通常施打兩劑（間隔四週），而後者為HPV疫苗則依年齡與疫苗種類需打2~3劑。他呼籲，若發現私密處有不明凸起物，最好還是尋求專業泌尿科醫師鑑別診斷，確認是菜花、猴痘還是軟疣，才好對症下藥。