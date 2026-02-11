ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

5種粉末超級傷肝！花生粉、咖啡粉都上榜

▲▼腸胃,肚子痛,胃痛,大便。（圖／翻攝自pixabay）

▲科學中藥粉若存放環境潮濕，恐產生赭麴毒素A傷害腎臟。（圖／翻攝自pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

一包放在櫥櫃角落的花生粉，竟讓50歲計程車司機出現肝腎功能急性受損。腎臟科醫師洪永祥提醒，粉末類食品看似乾燥不易壞，實際上因表面積大、吸濕力強，更容易滋生黴菌與毒素，若保存不當，恐成為傷肝腎的隱形殺手。

洪永祥分享門診案例指出，該名司機平時愛吃花生製品，日前食用一包已開封半年、略帶油耗味的花生粉後，陸續出現極度疲倦、皮膚發癢、尿色如濃茶等症狀。就醫檢查發現肝指數飆升，腎功能也急性受損。因無病毒性肝炎或脂肪肝病史，追查飲食後，研判可能與受潮花生粉產生黃麴毒素有關，所幸治療後逐漸改善。

他指出，食物磨成粉末後，表面積大幅增加，能快速吸附空氣中的水氣，達到黴菌生長條件。整顆堅果發霉較易察覺，但粉末受潮時，黴菌絲常混在其中，只呈現結塊或輕微異味，肉眼難辨卻已暗藏風險。

洪永祥也列出常見5類高風險粉末食品，包括花生粉、科學中藥粉、五穀或堅果粉、咖啡粉與即溶包，以及乳清蛋白與膠原蛋白粉。其中花生粉最易受黃麴毒素污染，屬一級致癌物；科學中藥粉若受潮，可能產生赭麴毒素A，直接傷害腎絲球。其餘粉類若保存不佳，也可能滋生真菌毒素或油脂酸敗，增加肝腎負擔。

他提醒，粉末食品應購買小包裝，開封後盡快食用，出現結塊或油耗味就應丟棄。保存時保持乾燥並妥善密封，避免反覆進出冰箱產生水氣。肝腎是人體重要解毒器官，日常飲食細節不可輕忽。
 

