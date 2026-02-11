冬粉直接丟火鍋「瞬間吸爆油鹽」！　煮前多1動作有解

▲冬粉像塊強力海綿，把油脂和鹽分吸飽吸滿。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

天冷吃火鍋，不少怕胖民眾不敢吃飯麵，首選熱量看似較低的「冬粉」。但營養師曾建銘示警，若把乾燥冬粉直接丟進鍋裡煮，它就像一塊「強力海綿」，一旦直接丟進紅油火鍋或滷味湯汁裡，強大的毛細現象會瞬間吸爆湯底的油脂與鹽分，讓你以為在吃清淡冬粉，其實根本是在吃「固體的火鍋湯底」。

營養師曾建銘在粉專發文指出，麵條表面相對光滑，油和湯通常是「掛」在外面；但冬粉卻是「從內而外吸飽飽」。這也是為什麼許多人以為把烏龍麵換成冬粉比較輕負擔，結果隔天起床臉腫、體重不減反增的主因。

不想把油喝下肚，曾建銘傳授「2招祕技」，把吸油海綿變回減脂聖品：

1. 挑選時的「成分密碼」：

曾建銘建議，購買之前翻過來看成分表，第一位寫「綠豆」的才買。純綠豆澱粉煮完偏灰黃、口感Q彈且GI值低，這才是真正的減脂聖品。而馬鈴薯／木薯澱粉顏色呈現死白、一煮就軟爛，這類冬粉吸水吸油特別快，吃完血糖也升得快。

2. 烹調時的「預防性補水」：

不要直接丟下鍋！曾建銘建議，冬粉下鍋前先用「溫水泡發15分鐘」。當冬粉的孔隙先被乾淨的水填滿了，就像「穿了一層防水衣」，之後再進湯鍋，就沒有多餘的空間去吸那些油跟鹽。

此外，針對民眾常抱怨「吃冬粉容易餓」，有人不到2小時就想吃宵夜。曾建銘也說明，這是因為冬粉含水量高、消化極快。他開出實戰處方箋，強調吃冬粉「一定要配蛋白質」，記得加顆蛋、點份嫩豆腐或瘦肉片，蛋白質能增加食物在胃裡的留存時間，才不會剛吃完就想翻冰箱。

曾建銘提醒，下次去火鍋店，不妨試試「湯粉分離」煮法，並記住讓冬粉先喝飽水、挑對成分的原則，保證隔天起來臉不再腫，別再讓冬粉背黑鍋了。