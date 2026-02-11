男「腦下垂體腫瘤」害敗血症　北榮團隊鼻內視鏡手術救命

▲台北榮總發表腦下垂體腫瘤治療成果，病友魏先生（中）現身說法。（圖／記者邱俊吉攝）

記者邱俊吉／台北報導

48歲魏先生健檢時意外發現2.5公分大的腦下垂體腫瘤，評估治療期間，突然有噁心、嘔吐、呼吸困難等症狀，還併發肝臟膿瘍與敗血症；在多重內分泌風暴威脅下，台北榮總跨專科團隊及時治療，先穩住內分泌及感染，再以經鼻內視鏡手術成功「拆彈」、切除腫瘤，術後至今4年病情穩定未復發。

台北榮總一般神經外科主治醫師王緯歆今表示，腦下垂體腫瘤是最常見良性腦腫瘤之一，當腫瘤壓迫周邊神經血管，可能造成頭痛、視力模糊與複視，內分泌失調亦恐引發倦怠、噁心、無力、體重快速增重及不孕，症狀複雜，第一時間不易診斷，需仰賴新陳代謝科抽絲剝繭判斷。

針對腦下垂體腫瘤與肝膿瘍的關係，台北榮總新陳代謝科主治醫師林亮羽說，部分腦下垂體腫瘤會分泌過量生長激素，導致血糖升高，而當血糖長期控制不佳，免疫力也會下降，身體對細菌的抵抗能力變弱，這也是魏先生併發肝膿瘍、敗血症的關鍵。

對於治療腦下垂體腫瘤的難度，王緯歆說，以最具挑戰性的庫欣氏病為例，病人通常需住院一周，完成血液、尿液、唾液檢測、磁振造影等完整評估，肢端肥大症患者亦需數日進行呼吸、睡眠、心臟及腸胃道內視鏡等多種檢查。

為改善此難題，台北榮總團隊透過整合住院流程，病患可一次完成繁複檢查，如需手術，則由神經外科、鼻科醫師共同執行腦下垂體經鼻內視鏡手術，內外科無縫接軌，特別嘉惠外縣市、離島及國際醫療病人。

台北榮總神經醫學中心主任黃文成說，腦下垂體腫瘤多專科團隊成立迄今已逾10年，近期針對治療成果進行國際標準檢視，並正式獲得國際認證，成為全國第一家通過世界認可的「卓越腦下垂體腫瘤中心（Pituitary Center of Excellence）」，相關成果日前已發表於國際醫學期刊《Pituitary》。

黃文成表示，腦下垂體腫瘤多專科團隊成員包括王緯歆、耳鼻喉頭頸外科（鼻科）醫師藍敏瑛，及新陳代謝科醫師陳涵栩、林亮羽，並加入泌尿科、婦女醫學科與影像醫學科，至今累積超過1000例經鼻內視鏡手術經驗，其中約3成腫瘤不易切除，但整體腫瘤全切除率仍高達95%以上，視神經功能恢復率亦超過80%，治療成果在全球數一數二。