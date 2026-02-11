不覺得痛…她結石沒理「整顆化膿」險死！醫嘆：細菌在那開趴

▲女子不理會結石，導致腎膿瘍發生。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

許多人健檢發現腎結石，總因為「不怎麼痛」就沒放在心上，小心這可能是致命前兆！營養醫學專家劉博仁醫師分享，臨床上一位女性患者長期知道自己長有結石卻未理會，直到突然休克送急診，電腦斷層一照才驚見結石阻塞輸尿管，蓄積尿液竟成了細菌培養皿，導致整個腎臟「化膿了」，隨時可能引發敗血症奪命。

「這不只是石頭的問題，這是一場急症！」劉博仁醫師在粉專發文解釋，當結石卡住要道，尿液就像不通的下水道「污水必臭」。細菌會在那裡大量繁殖，尤其是長得極快且巨大的「磷酸銨鎂結石（Struvite）」，更是腎膿瘍最常見的元凶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

提到結石，許多人存在「鈣吃太多」的迷思。劉博仁直言：「這是醫學上最大的誤區！」事實上，佔結石75%以上的「草酸鈣結石」，真正成因在於高尿鈉（鹽分太重）、高動物蛋白（尿液變酸）以及高草酸飲食（如濃茶、堅果、巧克力、菠菜），且腸道沒能及時瓦解它。此外，若每日濫用維生素C超過2000mg，也可能導致草酸產量激增，但長結石的機率仍視個人體質。

劉博仁也分享四大「不長石」生活處方箋：

1. 補充足量的鈣（最重要觀念）：不要再限制鈣質攝取！醫師建議在「餐中」吃鈣（如豆腐、豆干），讓鈣在腸道就與草酸結合，隨糞便排出，避免草酸進入血液跑到腎臟。

2. 每天喝足2500c.c.水分：水分是最好的溶劑。要確保尿液呈現「清澈淡黃色」，讓礦物質濃度降到過飽和以下。

3. 檸檬酸是結石剋星：每天擠點新鮮檸檬汁兌水喝。檸檬酸會與草酸競爭鈣離子，有效防止結晶形成。

4. 限制高鹽與精製糖：高糖、高鈉都會干擾鈣質重吸收，進而增加尿鈣濃度。

劉博仁提醒，若有反覆結石體質，這不只是泌尿系統出包，更反映出腸道菌相與代謝平衡失調。目前的醫學已能透過調整腸道微環境來預防腎病變，建議民眾不可輕忽這顆「不痛的石頭」。