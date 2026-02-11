年菜沒吃完2小時要放冰箱　食藥署教3招：復熱未達70度恐中毒

▲年菜復熱須注意溫度要達到70度才安全。（圖／資料照）

記者邱俊吉／台北報導

春節將至，年菜大量備餐，隔餐復熱成為常態，但食物若長時間落在攝氏7至60度危險溫度帶，細菌恐快速繁殖；此外，外出走春若飲用未經檢驗的山泉水，可能暴露於細菌、寄生蟲或重金屬風險。食藥署提醒，年節用餐與飲水都要注意安全，務必掌握保存與採食原則，健康更有保障。

春節期間家家戶戶圍爐聚餐，餐點準備份量多，常有未食用完畢的菜餚再加熱情形，對此食藥署稱，食品長時間處於攝氏7至60度之間，屬於細菌容易滋生的危險溫度帶，可能產生毒素，故復熱與保存方式格外關鍵。

為加強民眾相關認知，食藥署提出「復熱3招」：

● 儘速冷藏、冷凍：菜餚未食用完畢，應於2小時內放入冰箱冷藏或冷凍。

● 充分復熱：再次食用前，應加熱至中心溫度達攝氏70度以上，方可有效消滅多數病原。

● 減少復熱次數：重複加熱下，菜餚將反覆進出危險溫度帶，也會提高風險。

▲年菜復熱次數不宜太頻繁。（圖／食藥署提供）

此外，用餐應落實「洗、鮮、分、熱、存」5要原則：

● 要洗手：如廁後、備餐及用餐前，務必以肥皂，避免病原經手部間接污染食物。

● 要新鮮：食材來源不新鮮，或加熱不完全，都可能造成食品中毒。

● 要生、熟分開：生、熟食材及刀具或砧板均應分開處理與存放，可防止交叉污染。

● 要徹底加熱：牡蠣、蛤蜊等雙殼貝類開殼後，應持續加熱3至5分鐘再食用。

● 要注意保存溫度：熟食未吃完應於2小時內放入冰箱。

對於哪些食物不該吃，食藥署則建議牢記「2不採食」：

● 不飲用山泉水：山泉水可能含細菌、病毒、寄生蟲、重金屬或農藥污染物，不宜飲用。

● 不採食不明動植物：野菜、菇類、不明魚貝類與頭足類等來源不明者，切勿任意採食或收受。

▲年節用餐務必注意飲食衛生，走春也別隨意飲用山泉水。（圖／食藥署提供）

食藥署強調，春節期間掌握復熱、清潔與保存細節，就能在丙午馬年安心享用佳餚，團圓時光更安心。