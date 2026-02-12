藥丸千萬別拆！醫公開「出國帶藥10大攻略」：止咳成分恐被禁

▲出國備藥藏學問，醫師分享10大攻略。（示意圖／記者蔡玟君攝）

文／小兒科醫師柳雱邁

出國備藥竟變「毒販」疑雲？關於出國備藥，你一定要注意的十點

近期媒體報導，一名國人赴韓國旅遊，領取行李時發現箱子被掛上黃色大鎖，隨後被帶往海關小房間搜查長達一小時。原因竟是因為行李中有醫師開立的備用止咳藥，其成分在韓國被列為嚴格管制藥品，險些被當成毒販對待。

年節前夕，來找我開出國備用藥的民眾很多，我深知家長與慢病患者對於出國備藥的焦慮，但各國對於藥品入境的規範差異極大，為了避免開心的旅程變成機場驚魂記，我為大家整理了出國帶藥十項建議：

1. 藥品應保留原廠完整包裝

切勿將藥品拆散裝入夾鏈袋。保留原廠錫箔排裝、藥盒或藥袋，以便海關查驗藥品名稱、成分及劑量資訊，這在被開箱查驗時能省下大量解釋的時間。

2. 隨身備妥英文診斷證明或處方箋

對於長期服用或醫師開立的處方藥，可向醫師申請英文版證明文件。這是在法律上證明藥物為「醫療必需」且「合法持有」的最有力文件。

3. 特定國家的禁藥成分：以韓國為例

新聞中提到的案例，主因是止咳藥含有「Dextromethorphan」。此成分在台灣雖極為常見，但在韓國入境規範中卻極為敏感。此外，含「可待因（Codeine）」的咳嗽藥水也需格外小心。

4. 管制藥品（精神科用藥）之嚴格限制

治療過動症（如：利他能 Methylphenidate）、安眠藥或抗焦慮藥物，於日、韓等國均屬嚴格管制品。若攜帶量較大，必須事先向該國衛生單位提交申請。

5. 遵守日本輸入確認書之規範

日本規定處方藥限帶「1個月」份量；非處方藥（成藥）限帶「2個月」份量。如因慢性病需攜帶超過此限額，或需攜帶針劑（如：胰島素），應於出發前向日本厚生勞動省申請「輸入確認書」。

▲小孩的感冒藥水若超過隨身攜帶限制，須於安檢時出示醫師證明。（示意圖／記者李佳蓉攝）

6. 液體藥劑之航空安檢規範

小朋友的感冒藥水，單瓶若超過100ml 且要隨身攜帶，必須在安檢時主動出示醫師證明。其餘建議托運，並確保包裝完整防止滲漏。

7. 針劑與醫療器材之處理

若需攜帶注射器、針頭等醫材，建議放置於原包裝內，並備妥英文診斷證明，在報到時向航空公司確認相關規定。

8. 嚴禁幫他人攜帶藥品

藥品入境僅限「自用」範疇，切勿幫親友攜帶藥品，尤其是幫他人攜帶來源不明的包裹，以免因違反《藥事法》或更嚴重的法規而觸法。

9. 採取主動申報策略

若對藥品成分是否合規有疑慮，建議於填寫海關申報單時主動勾選藥品項，並經由紅線通道主動詢問海關。誠實申報通常能避免被課予刑事處分或罰鍰。

10. 出發前諮詢您的家庭醫師

由於各國管制規定會動態調整，建議出國前一、兩週安排回診，由醫師針對您的健康狀況與目的地國規範進行藥物調整，並預留開立英文證明書的時間。

在規劃精彩旅程的同時，也別忘了讓您的隨身藥品合規合法。如有出國備藥需求，歡迎回診諮詢，讓我們為您的通關安全把關。

