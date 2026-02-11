71歲林美照自稱「花60萬修復腦神經」　醫：沒有醫學實證

▲鎮定劑吃了50年，林美照花60萬修復腦神經。（圖／翻攝自Youtube/命運好好玩）

記者洪巧藍／台北報導

71歲資深藝人林美照自曝長期使用安眠鎮靜藥物導致腦神經失調、錯亂，失智症風險比一般人高25倍，她最後砸60萬修復腦神經。不過，醫師指出，目前尚未有醫學實證可以修復腦神經的藥物或者手術，建議還是應回歸落實運動、飲食與社交，這3種具有科學根據、保養腦神經的做法。

林美照在節目透露自己18歲吃鎮定劑到現在，劑量也越吃越多，因為工作接很多、壓力大，最高紀錄長達7天7夜沒睡覺，導致腦神經失調、錯亂，更被醫師警告罹患失智症的機率比一般人高25倍，便決定花60幾萬修復腦神經，「幫我把毒素先排乾淨，腦部神經修復，才要這麼貴。」

台灣臨床失智症學會理事長、土城長庚醫院神經內科主任徐榮隆受訪表示，臨床上尚未有成熟的藥物或手術可以直接做到「修復腦神經」，過往可能聽說包含外泌體、幹細胞注射等做法，但是尚未有醫療臨床實證，另有營養品補充等也沒經過嚴謹臨床實驗，實際效果未知。

徐榮隆強調，目前腦神經保養已經獲得臨床實證主要有3個做法，第一是「運動」，透過運動可以促進增加腦部滋養因子，神經功能才會比較好；第二是「地中海飲食」，多吃蔬菜、水果、魚類海鮮、堅果、橄欖油等，肉類則以兩隻腳禽類等為主，可以減少腦部氧化壓力；最後是「多社交」做活動增加腦部連結。

徐榮隆也曾經在衛教活動中表示，早期發現認知功能異常、失智症，可以透過藥物與非藥物方式協助改善，例如增加社會參與、環境調整，藥物方面則有傳統藥物，協助病人補充腦部神經傳導物質、症狀治療，另也有新型治療針對毒性蛋白，活化免疫細胞清除斑塊，減少對腦神經的傷害以減緩退化，不過並非所有病友皆適用，需經檢查評估。

台灣失智症協會理事長徐文俊日前說明，失智症的十大警訊包括，記憶力減退影響生活、計畫或解決事情困難、無法勝任熟悉的事務、對時間與地點感到混淆、對視覺影像與空間關係理解困難、言語表達或書寫困難、物品亂放且無法找回、判斷力減弱、不參與社交活動，以及情緒與個性發生明顯改變。若自己或親友出現上述警訊，請儘早就醫、諮詢專業醫師。