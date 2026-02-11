名醫戴呼吸器睡覺24年！自爆「每小時呼吸停止36次」：恐猝死

▲陳志金醫師戴陽壓呼吸器睡覺，至今已24年。（圖／取自ICU醫師陳志金粉專）

記者李佳蓉／綜合報導

枕邊人鼾聲如雷，不僅吵得另一半無法入睡，更可能是健康的隱形殺手！ICU醫師陳志金自爆會打呼，患有「睡眠呼吸中止症」，每小時呼吸停止高達36次、血氧最低掉到76%，為了保命與維持生活品質，他自2002年起每晚戴著陽壓呼吸器睡覺，「已經24年了」。他更示警，打鼾不只影響健康，更是摧毀婚姻的無形之手，有統計顯示是離婚的關鍵因素。

「一般人認為打鼾的人睡得很好、睡得很熟，其實這是一個錯誤的觀念！」陳志金醫師在粉專指出，許多人以為打鼾只是吵到別人，對自己沒影響，這更是大錯特錯。鼾聲如雷者很可能患有「睡眠呼吸中止症」，睡眠時會不斷發生呼吸停止、缺氧及中斷睡眠。

陳志金進一步分析，這類患者發生高血壓、腦中風、心肌梗塞的機率比一般人高出3～4倍，且因白天精神不濟，容易發生交通事故，尤其是職業駕駛更為危險；嚴重者理論上甚至會「猝死」，在睡夢中離世。此外，患者常有一整天昏昏沉沉、記憶力變差、坐著就打瞌睡、脾氣不好等症狀，也會增加失智風險。

除了健康危機，打鼾更是摧毀婚姻生活的「重要殺手」。陳志金提到，英國曾有非正式統計，打鼾竟佔了離婚理由的四分之一！雖然數據可能稍嫌誇大，但也道出不少夫妻因此失和的無奈。

陳志金舉例，當先生鼾聲如雷，太太戴耳塞也無法忍受，或小孩一直被吵醒時，先生往往會被「打入冷宮」自己睡。一旦夫妻分房，少了睡前的枕邊話，溝通就容易出問題；此外，因為打鼾會張口呼吸，少了口水的滋潤，就容易有口臭；還存在記性差、夜尿增加、勃起功能障礙等健康隱憂。但最令太太擔心的，是先生隨時會「斷氣」的害怕與無助。

陳志金呼籲，當發現枕邊人會打鼾時，「不要只是把他趕去另一間房間（或公園）去睡」，應該帶他去看睡眠專科醫師。透過陽壓呼吸器的治療，找回「無聲有息」的睡眠，不僅改善全家人健康，也能挽救岌岌可危的夫妻關係。