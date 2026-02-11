煮沸也殺不死！醫抓廚房「3大隱形毒物」：吃下直接傷肝腎

▲冰箱裡不知道堆了幾年的食物，醫師勸丟了吧。（示意圖／記者游瓊華翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

過年快到了，家家戶戶忙著大掃除，你是否也正對著「塞爆的冰箱」和「堆滿雜物的櫃子」發愁？許多長輩捨不得丟，總認為「冰著就不會壞」、「過期一點點沒關係」。但功能醫學醫師歐瀚文示警，這些囤積舊物恐是全家人慢性發炎、腸道敏感的元凶！他點名廚房3大隱形毒物，其中黴菌毒素甚至「煮沸也殺不死」，吃下肚直接傷肝腎。

東森栢馥森心林診所院長歐瀚文在粉專發文指出，趁著過年大掃除，務必執行「廚房斷捨離」，特別要留意黴菌毒素與重金屬這兩大環境因子。前者耐高溫，煮沸也難以完全破壞；後者則常來自老舊鍋具或受污染乾貨。

歐瀚文列出「3大斷捨離原則」，呼籲民眾嚴格執行：

1. 粉狀與乾貨類：受潮結塊？直接丟！

點名花生粉、辣椒粉、咖啡粉、香料粉及中藥材。歐瀚文解釋，台灣氣候潮濕，這些東西一旦開封太久，極易滋生黃麴毒素或赭麴毒素。檢查重點在於：只要發現粉末「結塊」、「變色」或有「霉味」，請立刻丟棄。他強調，這些黴菌毒素非常頑強，高溫烹煮也無法破壞，吃下肚直接傷肝、傷腎。

2. 油脂與堅果類：有「油耗味」？別吃了！

包括過年的堅果糖、炸物剩油、開封半年的食用油。歐瀚文說明，油脂接觸空氣氧化後，會產生自由基與過氧化物。一旦聞到一股俗稱哈喇味的「油耗味」，就是油脂敗壞的證據。吃這種油，等於是「在身體裡點火」引發慢性發炎，更是破壞血管健康的元凶。

3. 鍋具與容器類：刮痕累累？快換掉！

這點常被忽略！歐瀚文提醒，若「不沾鍋」塗層剝落或有深刮痕，會釋放全氟化合物（PFAS）甚至鋁等重金屬；而表面霧化、有刮痕的「美耐皿／塑膠盒」，則容易藏污納垢，遇熱更可能釋出塑化劑與環境荷爾蒙。

斷捨離後，接著就是採買年貨。歐瀚文也建議，採購時應謹記「買小不買大，買鮮不買俗」的原則。尤其堅果、花生粉、果乾類，盡量買單次或一週內能吃完的小包裝，雖然大包裝看似便宜，但若吃不完受潮產生毒素，賠上的健康成本其實更貴。此外，盡量選擇可看見內容物的透明真空包裝，避免買到來源不明的散裝貨，以降低重金屬殘留風險。