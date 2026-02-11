陽台抽菸沒用！醫揭「三手菸超黏毒性」飄數年　95%童手染尼古丁

▲兒童受到三手菸的影響，比成人更嚴重。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

許多人為了避免菸味影響家人，會特地躲到陽台抽菸，以為菸味散去就沒事。但兒童腸胃科醫師洪華希示警，「菸熄滅後毒還在！」這做法對預防「三手菸」完全無效。他分析，菸熄滅後，殘留的毒素可附著在環境中長達數年，且根據國外研究，高達95%「非吸菸家庭」的兒童手部竟也檢測出尼古丁殘留，顯示這些隱形毒素無孔不入。

三手菸毒藏數年 超過「20種致癌物」嵌入牆

洪華希醫師在粉專「肚肚醫師-洪華希 兒童腸胃科」發文指出，許多人搭計程車時，即便當下無人抽菸，仍能聞到一股陳舊菸味，這個味道就來自於殘留於車內的「三手菸」。它是指菸草煙霧或電子煙氣溶膠殘留在環境、黏附於物品後，再次循環釋放的有毒物質。其成分複雜，包含尼古丁、重金屬（鉛、鎘、砷）、多環芳香烴及揮發性有機化合物（如甲醛）等，其中致癌物質超過20種。

洪華希說明，這些三手菸殘留物會附著於牆壁、地毯、家具及衣物表面，甚至嵌入物品深部，持續釋放有害物質長達數月，甚至數年之久。這不僅會造成DNA損傷、呼吸道問題、增加癌症風險，還可能導致代謝異常、肝臟脂肪變性、肺部纖維化及神經行為異常。

沒抽菸也中招！醫驚揭「95%童手染尼古丁」

更令人擔憂的是，兒童受到的危害比大人更甚！洪華希解釋，兒童皮膚較薄，毒素易經由皮膚入侵；加上孩子特有的「東摸西摸後放嘴巴」的口手行為，更容易將毒素吃下肚。他引用美國辛辛那提兒童醫院2022年發表的特殊研究指出，兒童手部尼古丁殘留量越高，體內濃度也越高。

該研究更有個讓洪華希感到難過的發現：即便在「非吸菸家庭」，也有近95%的兒童能在手上檢測到尼古丁殘留。這意味著三手菸在環境中極為普遍，孩子在四處觸摸的過程中，不知不覺就沾染了毒素；而吸菸家庭的兒童，手部尼古丁殘留量更高出約7倍。

洪華希形容，三手菸就像是「持續製毒的化學工廠」。殘留的尼古丁會與空氣中的亞硝酸產生反應，持續生成極具基因毒性的「菸草特異性亞硝胺（TSNAs）」，這也是三手菸中強力的致癌成分。

抹布、白醋清不掉 三手菸「死纏爛打」只能直接丟

不少家長憂心求問：「該如何清潔？」洪華希直言：「沒有一種有效方式能把當中有害物質都清潔乾淨。」結合乾擦、濕擦、吸塵等方式雖可立即降低表面尼古丁濃度約40～60%，但無法永久移除，污染物會在數月內回升。坊間流傳的「用醋清潔」也僅能去除異味，對尼古丁、重金屬無效。若物品污染嚴重，醫學期刊建議直接更換。

最後，針對診間最常被問到的：「在陽台吸菸有效嗎？」洪華希強調，這只能避免孩子直接接觸二手菸，對預防三手菸完全無效。因為吸菸者本身就是一個「載體」，在陽台吸菸後，身上的衣物、頭髮、手部都會附著三手菸，將有毒物質帶進屋內，開啟家中長達數年的有害循環。他呼籲，為了孩子健康，不在家中（含室內外）及車內吸菸，才是最好的選擇。