每天「2杯咖啡+2杯茶」　醫：失智風險砍32%

▲許多人每天都要來杯咖啡。（示意圖／VCG）



記者陳俊宏／綜合報導

減重醫師蕭捷健分享，耗費11年研究發現，「每天2杯咖啡＋2杯茶」，失智風險直接砍掉32%！想要抗失智，茶和咖啡都來就對了，小孩才做選擇；此外，還有別再說咖啡會讓你骨鬆了！

「每天2杯咖啡＋2杯茶」 失智風險砍32%

蕭捷健在臉書說，囊括36萬人的研究，這是《魷魚遊戲》的1000倍規模，這個研究最讓台灣人想放煙火的發現是，茶和咖啡都喝的效果竟然是最好的！

蕭捷健表示，如果你每天喝2-3杯咖啡+2-3杯茶，你的失智風險直接砍掉32%，中風風險也降了28%；只喝咖啡，中風風險只降低20%；只喝茶，失智風險只降低18%。

蕭捷健指出，大腦這家公司請了兩組保全，咖啡負責清洗，茶負責擦拭，咖啡進去幫你刷洗神經細胞裡的「生化垃圾」（類澱粉蛋白沉積），茶進去幫你潤滑血管。

▼喝茶好處多多。（示意圖／VCG）



「破解咖啡會骨鬆的迷思」

蕭捷健也要破解「咖啡會骨鬆的迷思」，他提到，這時候一定會有酸民或長輩跳出來說，「JJ 醫師，喝這麼多咖啡，骨頭會散掉啦！裡面有草酸會影響鈣質吸收！」

蕭捷健說，各位我們來算一下算術，一杯咖啡的草酸含量大約只有2毫克，你知道一盤菠菜（100g）有多少草酸嗎？大約700到1000毫克，這代表咖啡的草酸含量大約只有菠菜的百分之一！

蕭捷健表示，如果你真的擔心骨鬆，你該怕的是菠菜，要骨鬆也是大力水手先鬆，他的骨頭現在可能已經脆得像蘇打餅乾了，但你看過哪篇新聞說他骨折嗎？

蕭捷健指出，事實上，你只要在咖啡裡加一口牛奶（大約15ml），補回來的鈣質就遠超過那杯咖啡讓你流失的量了。

蕭捷健分享，咖啡和茶要怎麼喝？

1、穩定輸出：每天2到3杯

不要今天喝一桶，明天滴酒（茶）不沾。你的大腦喜歡規律的保養，這叫穩定性。

2、別加糖、奶精、各式糖漿

這些東西會引起「糖化反應（AGEs）」，這是在醃漬你的大腦！ 黑咖啡或原萃茶才是最好的，頂多加個鮮奶。

3、避開生理時鐘雷區

下午3點後就停手，不然為了防失智結果搞到失眠。

蕭捷健說，各位，與其老了之後忘記老公是誰（雖然有些人可能很想），不如現在就去泡杯好茶、煮杯咖啡，祝大家的失智風險都降到地板，記憶力好到能背出前任的電話號碼！