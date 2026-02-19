專人餵血養2萬隻蚊子！疾管署病媒實驗室揭秘　還有15萬件標本

▲備戰防疫抗藥性，疾管署病媒實驗室養蚊室專門飼養病媒蚊。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

如果出現登革熱疫情，衛生單位往往會噴藥清消、清除孳生源，就怕病媒蚊讓疫情擴散。不過在台北市中心卻有個地方特別飼養近兩萬隻的蚊子與幼蟲，準備豬血、糖水等「大餐」細心餵養到產卵，這是疾病管制署的「病媒實驗室」，肩負監測蚊媒傳染病、檢測病原、備戰抗藥性等防疫重要工作，《ETtoday新聞雲》帶大家來一探究竟。

「病媒實驗室」門禁森嚴，為了避免飼養的蚊蟲逃離，走廊就掛有捕蚊燈，核心區域的「養蚊室」更是有兩道門加上氣簾區隔；室內溫度維持在適宜蚊子生長的25度、濕度60度，甚至為了避免蚊子被螞蟻吃掉，養蚊室的桌腳都要放盆礦物油做為「防蟻工事」。

▲疾管署檢驗及疫苗研製中心病媒實驗室主持人陳秀玲（右）與疾管署研發替代役蔡奕戎（左）。

疾管署檢驗及疫苗研製中心病媒實驗室主持人陳秀玲分享，實驗室平時穩定飼養近2萬隻蚊子與幼蟲，核心任務是維持不同蚊種與抗藥性品系，以支援防疫決策，例如用來測試不同基因突變品系對化學防治藥劑（如噴藥滅蚊）的有效性，再將資料提供第一線縣市政府防疫參考。

陳秀玲進一步解釋，病媒蚊防治噴藥包含除蟲菊與有機磷，其中室內是使用除蟲菊，因為對人體比較沒有毒性，但是在南部登革熱疫情好發的3個縣市，病媒蚊對於除蟲菊幾乎都有抗藥性，也因此，疾管署現階段正和日本合作發展針對抗藥性的快速檢測，希望未來能加速研判是否需換藥防治。

負責「育蚊」的疾管署研發替代役蔡奕戎說明，養蚊室會依照蚊子不同時期分區存放，一至四齡的孑孓分別放在不同的水盆中，轉變為蛹時則移入包有白色紗網的箱子等待羽化成蚊，成蟲後再依照日常與產卵時期作為區分，前者餵食糖水、後者則給予血液。

▲疾管署養蚊室的蚊子飼育箱，上面放置的是人工餵血裝置。

「蚊子需要吸血才能產卵。」蔡奕戎分享，古早的餵食方式是讓人手伸進去給牠們餵血，後來還一度換成用老鼠餵血，但這些方式都不理想，後來才開發出人工餵血裝置。

蔡奕戎解釋，實驗室訂購經過檢疫的豬血，解凍後放入裝置中並且加熱模擬人體偏高的體溫，再覆蓋薄膜創造如皮膚狀態，種種措施用以吸引蚊子吸血。值得注意的是，蚊子吸血有分時段，例如埃及斑蚊就是朝九晚五，其他時間就不太會去吸血，所以會依照時間來「放飯」。

陳秀玲說明實驗室整體工作，包含登革熱病媒蚊鑑定、登革熱病媒蚊抗藥性基因突變檢驗、日本腦炎、屈公熱等病毒檢測鑑定、瘧蚊監測等。因為抗藥性監測是一大重點，還會進行SFTSV蜱蟲鑑定、恙蟲病鼠類體外寄生蟲鑑定、鼠類血清地方性斑疹傷寒及外寄生蟲鑑定等工作，所以實驗室不是僅有蚊子，還會有蜱蟲、恙蟲與其相關媒介老鼠的存在。

▲▼實驗室飼養蚊子幼蟲孑孓成蛹後使用滴管移出（上），四齡幼蟲蛻皮後變為蛹，外型會從條狀變成如「逗點」的顆粒狀（下）。

病媒實驗室當中還有一個隱密的寶藏庫「標本室」。疾管署副署長林明誠分享，裡面保存各類鼠、蟑、蚊、蠅、蝨、蚤、蜱、蟎、蛉、蠓、恙蟲標本多達15萬件。這是從1965年開始陸續採集、製作，參與者包括連日清、鄧華真、王錫杰、林巧、呂良振、朱美蓮等防疫前輩。每一件標本都是代表一次重要群聚或防疫前輩足跡，可以說是智慧和心血所積累的結晶。

▲▼疾管署病媒實驗室中的標本室有存放逾10萬件標本，上圖為珍貴的蚊子標本。