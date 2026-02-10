日韓旅遊注意「腹瀉疫情創5年新高」　3大傳染病升溫中

▲疾管署疫情周報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

不少人喜歡去日本、韓國，疾病管制署今（10）日示警，當地的流感、新冠、腹瀉疫情都在上升，其中腹瀉疫情更是創下近5年來新高，民眾出國要注意做好相關防範，飲食注意避免生食。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，韓國腹瀉疫情嚴峻，第5周（1月25日至31日）報告709例病例，疫情為近5年最高，病患以嬰幼兒（0到6歲）占最多；日本腹瀉疫情也持續上升，上周第4周感染性腸胃炎定醫平均報告8.55例，為近5年同期最高，致病原多為諾羅病毒，分布以群馬縣為多。

韓國及日本近期流感疫情也呈現上升趨勢，韓國流行B型、日本則是有A型H3N2及B型共同流行。

在新冠疫情方面，郭宏偉表示，全球近期新冠病毒陽性率略升，以東南亞及東地中海區署明顯增加；鄰近的中國、日本、韓國、印尼疫情上升，香港及英國疫情呈下降。目前全球流行變異株占比以XFG最高，鄰近國家/地區如中國、日本及韓國則以NB.1.8.1占比為高。

疾管署副署長林明誠指出，民眾出國前可以接種流感、新冠疫苗，尤其是專家分析國內今年5月可能有一波新冠疫情，疾管署從今年元旦起擴大新冠疫苗公費對象至滿6個月以上全民接種，擴大期間已經接種8萬劑，之後恢復自費單劑需4500元，提醒民眾把握，降低感染後併發重症及死亡風險。

林明誠也提醒，要避免腹瀉，飲食要注意以熱食、熟食為主。疾管署衛教資料指出，諾羅病毒傳染力強，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。主要症狀為噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。