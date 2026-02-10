腹瀉升溫「單周14萬人就醫」　流感增32重症、3死





記者洪巧藍／台北報導

國內腹瀉疫情緩升！疾管署今（10）日公布上周腹瀉就診14萬人次，近4周群聚通報檢出諾羅病毒為多。至於流感疫情，上周新增32例重症、3例死亡，單周門急診就診11萬人次，相較前一周略降，疫情持續但尚未進入流行，不過近日寒流來襲且臨近春節連假期間，返鄉團聚及旅遊活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，民眾不能掉以經心。

疾管署疫情中心主任郭宏偉公布最新疫情監測，上周腹瀉就診14,638人次，和前一周相比上升2.4%，近4周群聚通報88件，檢出諾羅病毒為多，疫情呈現緩升趨勢。

另外，上周類流感門急診就診計110,870人次，較前1周下降6.9%；上周也新增32例流感併發重症病例（1例H1N1、27例H3N2、4例B型）及3例流感併發重症死亡（均為H3N2）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

郭宏偉指出，國內新冠疫情目前處低點波動，第5周新冠門急診就診計1,035人次，較前一周上升8.8%；上周新增3例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。

今年流感疫情罕見到2月尚未進入流行，疾管署副署長林明誠表示，上周監測流感尚未超過流行警戒，顯示民眾農曆春節不用太過緊張，但是仍然要謹慎以對，做好打疫苗、勤洗手戴口罩、生病就醫且在家休息等3件事。

疾管署統計，截至2月9日，公費流感疫苗接種數約673.5萬人次，全國疫苗尚餘約9.3萬劑，新冠疫苗接種累計約165.6萬人次，其中Novavax疫苗接種約5.1萬人次。目前流感疫苗剩餘量有限，且疫苗接種後約需2周才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群儘速於春節連假前接種新冠及流感疫苗。

疾管署說明，為兼顧民眾農曆春節期間傳染病就醫需求及急重症醫療量能與品質，獎勵急救責任醫院於初一至初三開設傳染病特別門診，可診治呼吸道及腸胃道等多項傳染病。

依衛生局2月6日回報結果，配合開設特別門診醫院共計163家，規劃開設約1,372診次，包括2月17日初一447診次、2月18日初二453診次、2月19日初三472診次（最新資訊依各縣市衛生局公告為準），高於往年開設診次。

特別門診開設醫院及診次等相關就醫資訊，已公布於疾管署全球資訊網【春節防疫專區-各縣市春節傳染病特別門診查詢】( https://gov.tw/gvq )及各衛生局網站供民眾查詢。

疾管署也提醒，近期氣溫變化大，提醒民眾加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，落實勤洗手、咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽應戴口罩並在家休息。若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。