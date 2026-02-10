北漂族「年節壓力症候群」害失眠焦慮　醫：新婚女性也高風險

▲過年的壓力可能害人春節未到情緒先潰堤。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者邱俊吉／台北報導

農曆春節是家庭歡聚時刻，卻有上班族因過年壓力走進診間。一名北漂族因專案時程緊湊恐無法返鄉，加上年節紅包與送禮開銷增加，導致連日焦慮、失眠；醫師說，這類「年節壓力症候群」個案並不少見，若焦慮、情緒低落或睡眠障礙持續逾2周，且已影響工作及生活，應積極尋求專業協助。

亞東醫院精神暨心身醫學部主治醫師鄭惠仁表示，年節壓力症候群的壓力來源，多與年節經濟負擔增加、社交互動密集及作息紊亂有關，以前述個案為例，難以返鄉的愧疚感，加上年節的人情往來支出，使心理負荷在短時間內快速升高，也影響睡眠品質及精神穩定，結果在辦公室因瑣事就爆發情緒。

除了北漂族，新婚女性也是年節承受高壓的風險族群。鄭惠仁指出，部分案例因返婆家需面對親戚詢問生育、收入等問題，又無法陪伴原生家庭，角色轉換與情感拉扯交織下，逐漸出現胸悶、焦慮等不適，這並非抗壓性不足，而是大腦無法有效處理角色衝突，進而產生自然防衛反應。

鄭惠仁表示，年節壓力若持續累積，將透過神經內分泌系統影響全身健康，可能引發自律神經失調、慢性頭痛及腸胃道不適，而心理壓力若長期存在，亦恐削弱免疫功能，使人更容易感到疲憊，甚至產生家庭衝突。

要降低年節精神負擔，鄭惠仁建議用以下3招建立「心理防護罩」：

● 界限設定：面對長輩過度詢問，可事先準備標準回應並適度轉移話題，避免過度消耗情緒。

● 微型運動及作息調整：每天保留10至20分鐘進行深呼吸、冥想或步行，有助情緒回穩。

● 數位彈性維繫連結：無法返鄉者可透過視訊或與朋友小聚，建立替代支持系統。

鄭惠仁提醒，年節期間若身心不適已影響生活，不要再以忍耐面對，應尋求專業協助，才能避免短期壓力演變為長期困擾。

▲鄭惠仁醫師教3招減壓，為心情加上防護罩 。（圖／亞東醫院提供）