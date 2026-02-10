ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

北漂族「年節壓力症候群」害失眠焦慮　醫：新婚女性也高風險

▲▼心理測驗,荷包蛋,人際,經濟,戀愛,未來。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲過年的壓力可能害人春節未到情緒先潰堤。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者邱俊吉／台北報導

農曆春節是家庭歡聚時刻，卻有上班族因過年壓力走進診間。一名北漂族因專案時程緊湊恐無法返鄉，加上年節紅包與送禮開銷增加，導致連日焦慮、失眠；醫師說，這類「年節壓力症候群」個案並不少見，若焦慮、情緒低落或睡眠障礙持續逾2周，且已影響工作及生活，應積極尋求專業協助。

亞東醫院精神暨心身醫學部主治醫師鄭惠仁表示，年節壓力症候群的壓力來源，多與年節經濟負擔增加、社交互動密集及作息紊亂有關，以前述個案為例，難以返鄉的愧疚感，加上年節的人情往來支出，使心理負荷在短時間內快速升高，也影響睡眠品質及精神穩定，結果在辦公室因瑣事就爆發情緒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了北漂族，新婚女性也是年節承受高壓的風險族群。鄭惠仁指出，部分案例因返婆家需面對親戚詢問生育、收入等問題，又無法陪伴原生家庭，角色轉換與情感拉扯交織下，逐漸出現胸悶、焦慮等不適，這並非抗壓性不足，而是大腦無法有效處理角色衝突，進而產生自然防衛反應。

鄭惠仁表示，年節壓力若持續累積，將透過神經內分泌系統影響全身健康，可能引發自律神經失調、慢性頭痛及腸胃道不適，而心理壓力若長期存在，亦恐削弱免疫功能，使人更容易感到疲憊，甚至產生家庭衝突。

要降低年節精神負擔，鄭惠仁建議用以下3招建立「心理防護罩」：

● 界限設定：面對長輩過度詢問，可事先準備標準回應並適度轉移話題，避免過度消耗情緒。

● 微型運動及作息調整：每天保留10至20分鐘進行深呼吸、冥想或步行，有助情緒回穩。

● 數位彈性維繫連結：無法返鄉者可透過視訊或與朋友小聚，建立替代支持系統。

鄭惠仁提醒，年節期間若身心不適已影響生活，不要再以忍耐面對，應尋求專業協助，才能避免短期壓力演變為長期困擾。

▲▼ 過年壓力 。（圖／亞東醫院提供）

▲鄭惠仁醫師教3招減壓，為心情加上防護罩 。（圖／亞東醫院提供）

【眼神死】爸爸帶娃一整天「臉被當跑道」超無奈XD

關鍵字： 春節壓力 年節焦慮 心理防護 北漂族 新婚女性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

日韓旅遊注意「腹瀉疫情創5年新高」　3大傳染病升溫中

腹瀉升溫「單周14萬人就醫」　流感增32重症、3死

今年已11起鼬獾確診狂犬病　人類感染發病「致死率近100%」

北漂族「年節壓力症候群」害失眠焦慮　醫：新婚女性也高風險

12歲弟「抓癢」竟住進ICU！醫曝致命真相：細菌釋毒竄全身

腳麻、屁股深處痛恐「梨狀肌症候群」　醫揭打牌NG坐姿

16歲女染梅毒「手腳脫屑、冒紅疹」　醫示警：性病年輕化

打「流感疫苗」抽iPhone 17　北市公費剩1.2萬劑

懷孕39週少婦併發急性盲腸炎　緊急剖腹生產一併切除脫險

5批印尼餅乾「甜味劑不合格」　邊境退運銷毀3330公斤

讀者迴響

回到最上面