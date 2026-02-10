腳麻、屁股深處痛恐「梨狀肌症候群」　醫揭打牌NG坐姿

▲久坐打麻將常引起坐骨神經痛與梨狀肌症候群，民眾需注意。（圖／記者黃克翔攝）

記者邱俊吉／台北報導

在春節連假，許多人會圍坐麻將桌數小時不動，導致年後常出現腳麻、臀痛、下背痛。醫師說，連續久坐超過1小時，坐骨神經可能因長時間受壓而誘發坐骨神經痛，或引發梨狀肌症候群，建議每30分鐘便起身活動、伸展下肢，坐時則應注意雙腳平放，並於椅上鋪軟墊減少壓迫，才能有效避免麻、痛上身。

耕莘醫院骨科主治醫師李沅達指出，採坐姿時，腰椎承受的椎間盤壓力會高於站立，而打麻將因身體往往不時前傾再斜靠椅背，若椅面高度或支撐不足，壓力將進一步集中在下背及臀部，一旦椎間盤突出壓迫神經根，疼痛便可能從下背延伸至臀部、大腿，形成典型坐骨神經痛。

李沅達也說，每年春節後，門診中自述「腳麻、屁股深處痛」的患者常見明顯增加，但實際檢查後，卻未必是腰椎問題，而與梨狀肌症候群有關；梨狀肌位於臀部深層，長時間坐在偏硬的椅子上，因直接壓迫，易使肌肉緊繃、發炎甚至痙攣，進而出現臀部深層劇痛，並有麻木感，甚至延伸至小腿或腳底。

針對梨狀肌症候群，李沅達說，其常被誤以為是單純腰痠或坐骨神經痛，若未及時處理，症狀可能反覆發作，影響行走、久坐及睡眠品質。

對於預防方法，李沅達建議，打麻將時應設定提醒，每30至60分鐘即應起身活動，避免神經長時間受壓；坐下時，應注意背部宜挺直，並將雙腳平放地面，避免歪坐或前傾；如椅子偏硬，可加墊軟墊減少對臀部的壓迫；休息空檔可進行簡單的臀部、下肢伸展，有助肌肉放鬆。

李沅達提醒，過年期間出現腳麻持續不退、臀部深層壓痛明顯，或疼痛已影響日常活動，應及早就醫評估，以免神經壓迫拖成長期問題。