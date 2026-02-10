打「流感疫苗」抽iPhone 17　北市公費剩1.2萬劑

▲北市衛生局提醒，公費流感疫苗僅剩1.2萬劑。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

流感將在春節進入流行期，民眾往來頻繁，恐增加疾病傳播風險。台北市衛生局表示，目前公費流感疫苗還剩1.2萬劑，「打疫苗 抽好禮」活動期限僅至115年2月13日止，獎項包括iPhone 17手機 、實用家電及商品禮券等162個獎項，符合接種資格民眾，要儘速完成公費流感及新冠疫苗接種。

台北市衛生局表示，統計114年10月1日至115年2月2日，北市流感併發重症病例共56例，年齡介於未滿6歲至90多歲（6歲以下幼兒3人、65歲以上長者41人），8成以上未施打本季流感疫苗且具慢性病史，其中9例死亡個案年齡均為50歲以上。

疾管科科長余燦華科長指出，長者及嬰幼兒為流感併發重症高風險族群，家中有6個月以上至學齡前嬰幼兒家長，應儘速帶家中寶貝接種流感疫苗，未滿9歲兒童如果是首次接種流感疫苗的幼兒，接種完第1劑後，間隔4週需再接種第2劑，以獲得最佳保護力。

另外，孕婦於懷孕期間接種流感疫苗，可減少出生後6個月內嬰兒感染風險，學生族群可持補接種通知單至合約醫療院所接種流感疫苗；若無補接種通知單可請學校協助開立，寒假期間也可持學生證及健保卡至就讀學校轄區的健康服務中心協助開立。

余燦華表示，截至2月4日，公費流感疫苗累計接種已逾77.2萬劑，新冠疫苗接種累計約16萬劑，北市公費流感疫苗僅剩餘1.2萬劑，「打疫苗 抽好禮」活動期限僅至115年2月13日止，獎項包括iPhone 17手機 、實用家電及商品禮券等162個獎項，考量春節連假將至，民眾往來頻繁，恐增加疾病傳播風險，接種疫苗後約需2週才能產生足夠保護力，符合接種資格的民眾，應儘速完成公費流感及新冠疫苗接種。