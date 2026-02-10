ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

打「流感疫苗」抽iPhone 17　北市公費剩1.2萬劑

▲▼流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲北市衛生局提醒，公費流感疫苗僅剩1.2萬劑。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

流感將在春節進入流行期，民眾往來頻繁，恐增加疾病傳播風險。台北市衛生局表示，目前公費流感疫苗還剩1.2萬劑，「打疫苗 抽好禮」活動期限僅至115年2月13日止，獎項包括iPhone 17手機 、實用家電及商品禮券等162個獎項，符合接種資格民眾，要儘速完成公費流感及新冠疫苗接種。

台北市衛生局表示，統計114年10月1日至115年2月2日，北市流感併發重症病例共56例，年齡介於未滿6歲至90多歲（6歲以下幼兒3人、65歲以上長者41人），8成以上未施打本季流感疫苗且具慢性病史，其中9例死亡個案年齡均為50歲以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管科科長余燦華科長指出，長者及嬰幼兒為流感併發重症高風險族群，家中有6個月以上至學齡前嬰幼兒家長，應儘速帶家中寶貝接種流感疫苗，未滿9歲兒童如果是首次接種流感疫苗的幼兒，接種完第1劑後，間隔4週需再接種第2劑，以獲得最佳保護力。

另外，孕婦於懷孕期間接種流感疫苗，可減少出生後6個月內嬰兒感染風險，學生族群可持補接種通知單至合約醫療院所接種流感疫苗；若無補接種通知單可請學校協助開立，寒假期間也可持學生證及健保卡至就讀學校轄區的健康服務中心協助開立。

余燦華表示，截至2月4日，公費流感疫苗累計接種已逾77.2萬劑，新冠疫苗接種累計約16萬劑，北市公費流感疫苗僅剩餘1.2萬劑，「打疫苗 抽好禮」活動期限僅至115年2月13日止，獎項包括iPhone 17手機 、實用家電及商品禮券等162個獎項，考量春節連假將至，民眾往來頻繁，恐增加疾病傳播風險，接種疫苗後約需2週才能產生足夠保護力，符合接種資格的民眾，應儘速完成公費流感及新冠疫苗接種。

不老男神林志穎回來了！　睽違16年重返《紅白》

關鍵字： 公費流感疫苗 流感疫苗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

16歲女染梅毒「手腳脫屑、冒紅疹」　醫示警：性病年輕化

打「流感疫苗」抽iPhone 17　北市公費剩1.2萬劑

懷孕39週少婦併發急性盲腸炎　緊急剖腹生產一併切除脫險

5批印尼餅乾「甜味劑不合格」　邊境退運銷毀3330公斤

春節醫院開診達6成、診所量能翻倍　健保APP設查詢專區

獨／高醫工會轟「骨科代診婦產科」！知情人士揭春節跨科支援真相

豆漿紅茶「7類人」先別喝！　蛋白質、鐵質恐白補了

別只會吃綠色蔬菜！醫揭「五色入五臟」口訣　一圖秒看怎麼吃

減肥「餐餐水煮」滴油不進　醫師警告恐影響大腦

以為是流感！12歲弟發燒「一拉褲管」…醫驚喊：快衝急診

讀者迴響

回到最上面