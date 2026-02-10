懷孕39週少婦併發急性盲腸炎　緊急剖腹生產一併切除脫險

▲主治醫師林敬旺表示，不同的懷孕週數，急性盲腸炎的處理方式也不同，需要跨團隊共同處理。（圖／大千綜合醫院提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗一名懷孕39週、第一胎的26歲孕婦，日前因持續腹痛前往苗栗市大千綜合醫院急診就醫，醫師診斷高度懷疑為急性盲腸炎，緊急為孕婦剖腹生產、一併進行盲腸切除手術，產婦成功產下健康男嬰，產婦接受抗生素等治療已痊癒出院。

大千醫院副院長暨婦產科醫師林敬旺今天指出，該名孕婦懷孕期間產檢一切正常，卻在足月前夕發生持續腹痛，急診檢查發現白血球數值高達18,360（正常值約4,000-10,000），但體溫正常、無明顯子宮收縮、子宮頸未擴張、胎心音正常，然而腹部觸診時右下腹有明顯壓痛及反彈痛，因此高度懷疑是急性盲腸炎。

林敬旺說，安排腹部電腦斷層（CT）檢查，並會診一般外科主任劉信誠，經過跨科團隊仔細討論，高度懷疑為急性盲腸炎，且與孕婦及家屬充分溝通解釋後，決定執行緊急剖腹生產併盲腸切除手術。

他表示，手術中發現盲腸已嚴重腫脹化膿，瀕臨破裂邊緣，腹腔內更已有約100毫升的膿樣腹水，情況相當危急。所幸，在妥善保護手術傷口避免污染的情況下，順利接生寶寶，同時完成盲腸切除手術，產婦術後接受抗生素治療，恢復良好、已平安出院。

林敬旺指出，懷孕期間併發急性盲腸炎的處理相當複雜，必須同時考量孕婦及胎兒的安全，治療方式也會依懷孕週數不同而有異，孕婦若出現持續腹痛，特別是右下腹疼痛、噁心嘔吐等症狀，應立即就醫檢查，切勿輕忽，否則急性盲腸炎若未及時處理導致破裂，可能引發腹膜炎、敗血症等嚴重併發症，對孕婦及胎兒都有生命威脅。