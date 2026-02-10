16歲女染梅毒「手腳脫屑、冒紅疹」　醫示警：性病年輕化

▲性行為時正確且全程使用保險套。（示意圖／達志影像）

記者洪巧藍／台北報導

一名16歲少女因手腳脫屑合併紅疹就醫，原以為是皮膚疾病，經進一步檢查後才確診為梅毒感染。情人節將至，聚會與親密互動頻率增加，加上交友軟體盛行，若再合併酒精或藥物影響，容易降低防護警覺，增加不安全性行為的風險。醫師示警，近年性傳染病疫情持續且感染年齡有年輕化趨勢，提醒應做好防範。

收治個案的土城長庚醫院感染醫學科主治醫師蘇家彬指出，該名少女曾到其他診所就醫，一度以為是皮膚病，擦藥約一週症狀都沒改善，在朋友的提醒之下來到感染科檢查，最後確診梅毒，後續請她的男友來檢查，結果也是陽性。根據近年臨床觀察及疾管署通報資料，梅毒、淋病及人類免疫缺乏病毒（HIV）等性傳染病疫情仍持續存在，且感染年齡有年輕化趨勢。

以梅毒為例，蘇家彬說明，初期常僅出現無痛性生殖器潰瘍或皮疹，症狀可能自行消退，讓患者誤以為已痊癒，實際上仍具高度傳染力，容易在不自覺的情況下傳染給性伴侶，若未接受完整治療，梅毒可能進一步侵犯神經系統與心血管系統，特別是懷孕期間感染，更可能造成胎兒感染或流產風險，因此定期篩檢與早期治療是防堵疫情擴散的重要關鍵。

淋病為常見的細菌性性傳染病之一，依疾管署資料顯示，感染者以男性為主，占比超過九成，且年輕族群病例有逐年增加趨勢。

蘇家彬指出，臨床上常見患者因排尿疼痛、尿道分泌物異常就醫後確診淋病，但也有部分患者症狀輕微甚至無明顯不適，因而延誤治療。若未及時接受完整抗生素療程，淋病可能導致泌尿生殖道慢性感染、反覆疼痛，嚴重時甚至影響生育功能，不僅危害個人健康，也增加族群間持續傳播的風險。

蘇家彬也提到，多重性伴侶、未全程正確使用保險套及曾感染其他性傳染病，皆為感染HIV的重要風險因子，雖然現行抗病毒治療已能有效抑制病毒量，讓感染者維持良好生活品質，但仍需終身規律服藥，因此預防感染仍是控制疫情的核心策略。

針對HIV高風險族群，暴露前預防性投藥（Pre-exposure prophylaxis，PrEP）為目前具實證效果的預防方式之一，經醫師評估確認未感染HIV且具風險行為者，透過規律服藥可大幅降低感染風險。

蘇家彬強調，性行為時正確且全程使用保險套與水性潤滑液、避免多重性伴侶及不明性史對象，是預防淋病、梅毒及HIV最簡單且有效的方法；同時建議有高風險性行為者每3至6個月定期接受性傳染病與HIV篩檢，及早發現、及早治療，才能讓愛情建立在健康與安心的基礎之上。