春節醫院開診達6成、診所量能翻倍　健保APP設查詢專區

今年春節連假長達9天，避免像去年塞爆急診狀況再發生，健保署投入16億元獎勵醫療院所於春節期間提供醫療服務。健保署今（10）日公布統計，醫院在除夕到初五期間開診約6成，診所開診量能和去年相比翻倍，藥局藥事服務也有增加，讓民眾在年假期間若有身體不適可以前往就醫。

根據衛福部統計，春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍，因應民眾長假就醫需求，健保署首度利用健保總額「其他部門」擴大醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵開診，其中除夕至初三（2月16日至19日）加成100%，初四及初五（2月20、21日）則加成50%，以及2月14、15、22日等3天加成30%，提升醫療院所及藥局開診率。

健保署主秘劉林義說明，統計除夕至初三核心假期，醫院端開診率多達6成，較往年平均提升12%至26%；診所方面，過往開診最低的初一至初三開診皆有翻倍成長。

到了初五收假前夕量能更是倍增，醫院開診率增加至76%（增幅約55%），診所開診率增加至45%（增幅約34%）。此外，社區藥局每日開診率約介於3成至6成（增幅約10%至29%），藥事服務將穩定供應，確保民眾春節用藥不中斷。

健保署提醒，春節期間如欲查詢哪些特約醫療院所或藥局有提供服務，可透過手機下載「全民健保行動快易通｜健康存摺（APP）」，進入「春節院所服務查詢」專區，點選「春節院所服務時段查詢」功能，點選長假期日期及時段，即會顯示有提供服務的特約醫療院所及藥局，操作簡單又方便。

此外，該專區亦提供「UCC開診時間查詢」及「傳染病特別門診查詢（春節初一至初三）」等功能，民眾可依就醫需求查詢各項服務資訊。

民眾亦可透過健保署網站查詢特約院所春節服務時段（路徑如下：首頁/健保服務/健保醫療服務/院所查詢/院所服務時段查詢）。

