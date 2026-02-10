12歲弟「抓癢」竟住進ICU！醫曝致命真相：細菌釋毒竄全身

▲男童因腿部細菌感染引發「毒性休克症候群」險喪命。（圖／旭恩小兒科診所授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

記者李佳蓉／採訪報導

近日本刊報導一名12歲男童，突發高燒加上極度虛弱，小兒科醫師羅士軒直覺「怪怪的」，拉起褲管一看驚見小腿紅腫壓痛，當下判斷病況危急，叫家長「立刻衝急診」，最後研判為致死率極高的「毒性休克症候群」。醫師指出，他與男童家長推測是孩子遭蚊蟲叮咬後，因抓癢造成細微傷口，細菌竄入而引發感染。

12歲弟疑抓癢「細菌釋毒」住ICU

回顧該個案，開業小兒科診所院長羅士軒醫師在粉專回憶，男童幾天前才因感冒就診，本已退燒，不料當天突然再度高燒，本以為是流感，但他看著孩子「異於常人的虛弱感」，隨即發現腿部患部出現明顯的紅腫與壓痛。眼見病況危急，他當下決定不做流感快篩，語氣堅定地請家長帶孩子趕往台大急診。

羅士軒後續追蹤發現，孩子到院後立即施打抗生素，過程中卻因血壓過低轉入加護病房觀察3天，所幸送醫及時，病情穩定後轉回一般病房。經急診診斷，高度懷疑是「毒性休克症候群（Toxic Shock Syndrome, TSS）」。醫師示警，這類病症若未及時處理，往往會引發嚴重併發症甚至威脅生命。

羅士軒接受《ETtoday健康雲》採訪時指出，男童是因腿部傷口感染，細菌釋放出的毒素所引起的休克症候群。至於腿部的傷口何來？他說，「當時我跟媽媽猜測有可能一開始只是一般蚊蟲的叮咬而已，孩子因為抓癢造成細微的傷口，細菌跑進去造成感染。」

有網友好奇「蜂窩性組織炎」與「毒性休克症候群」的差異。羅士軒說明，蜂窩性組織炎屬於局部的感染，毒性休克症候群則是全身反應。然而，蜂窩性組織炎也可能變嚴重，引起毒性休克症候群。

▲日本於2024年曾爆發「鏈球菌毒性休克症候群（STSS）」患者數激增。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

致死率30%！日爆STSS「四肢恐壞死」

事實上，日本於2024年5月曾爆發由A型鏈球菌引起的重症，致死率高的「鏈球菌毒性休克症候群（STSS）」，其患者數量當時正以史上最快的速度增加，感染患者會導致多重器官衰竭與四肢壞死，致死率高達30%。

東京女子醫科大學醫院傳染病專家菊池賢教授指出，感染STSS的患者大多數是65歲以上的老年人，細菌常常通過腳部的小傷口進入體內，因此護理人員被要求天天檢查年紀大患者的腳部，確保腳部清潔。

小傷口也會發生 林氏璧揭STSS致命機制

前台大感染科醫師林氏璧說明，根據資料顯示，日本於2024年爆發STSS案例最多，2025年疫情減緩。他進一步提到，A型鏈球菌是飛沫傳染和接觸傳染，預防方式為勤洗手、戴口罩。另外，如果身體有傷口，要及早消毒處理好，以免後續導致細菌感染。

林氏璧接受本刊採訪時則強調，STSS和蜂窩性組織炎不一樣，因其主要機制是「毒素」，因此即使傷口不嚴重，也有可能發生，「但假如傷口進展迅速、很嚴重，代表細菌量變大，機率也有可能提高。」

根據疾管署定義，毒性休克症候群症狀為低血壓，且合併至少2項以上器官功能異常，包括腎功能、肝功能的異常、血小板低下或瀰漫性血管內凝固症、紅疹、急性呼吸窘迫症、壞死性筋膜炎或壞死性肌炎。